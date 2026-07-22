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Τουρισμός 2025: Νέο ρεκόρ κίνησης στην Ελλάδα – Άνοδος 2,8% στις αφίξεις και 2,2% στις διανυκτερεύσεις
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
12:29 - 22 Ιουλ 2026

Τουρισμός 2025: Νέο ρεκόρ κίνησης στην Ελλάδα – Άνοδος 2,8% στις αφίξεις και 2,2% στις διανυκτερεύσεις

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα στοιχεία της έρευνας Κίνηση Καταλυμάτων Ξενοδοχειακού Τύπου και Κάμπινγκ και Συλλογικών Καταλυμάτων Σύντομης Διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια) για το έτος αναφοράς 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, κατά το έτος 2025 σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία του έτους 2024, στο σύνολο των καταλυμάτων αυτών, παρατηρείται αύξηση τόσο στις αφίξεις, κατά 2,8%, όσο και στις διανυκτερεύσεις, κατά 2,2%.

Συγκεκριμένα, κατά το 2025 σε σχέση με το 2024 παρατηρείται αύξηση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών κατά 2,9% και 2,2% αντίστοιχα, καθώς και αύξηση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις των ημεδαπών κατά 2,4% και 2,1%, αντίστοιχα.

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Η συνολική πληρότητα κλινών στα ξενοδοχειακά καταλύματα (πλην κάμπινγκ και συλλογικών καταλυμάτων σύντομης διαμονής) για το έτος 2025 ανήλθε σε 50,7% έναντι 50,6% το έτος 2024.

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Κατά το έτος 2025, το μεγαλύτερο μερίδιο αφίξεων και διανυκτερεύσεων παρατηρείται στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (79,1% και 76,1%, αντίστοιχα).

Από τη μηνιαία κατανομή των στοιχείων προκύπτει ότι κατά την περίοδο Ιουλίου – Οκτωβρίου πραγματοποιείται το 56,7% των αφίξεων και το 63,7% των διανυκτερεύσεων στο σύνολο των καταλυμάτων.

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Από τα στοιχεία της έρευνας κατά Περιφέρεια, η μεγαλύτερη αύξηση κατά απόλυτες τιμές αφίξεων, παρατηρείται στις Περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας (4,5% στις αφίξεις και 3,3% στις διανυκτερεύσεις), της Πελοποννήσου (6,8% στις αφίξεις και 6,5% στις διανυκτερεύσεις) και των Ιονίων Νήσων (3,8% στις αφίξεις και -0,8% στις διανυκτερεύσεις).

Το μεγαλύτερο μερίδιο κίνησης των καταλυμάτων κατά το 2025, αναλογεί σε αλλοδαπούς και συγκεκριμένα το 73,8% των συνολικών αφίξεων και το 83,8% των συνολικών διανυκτερεύσεων.

Το μεγαλύτερο μερίδιο των αφίξεων και διανυκτερεύσεων των αφίξεων και διανυκτερεύσεων των αλλοδαπών στο σύνολο των καταλυμάτων κατά το 2025, αναλογεί σε αλλοδαπούς επισκέπτες με μόνιμη χώρα διαμονής στην Ευρώπη (80,6% των αφίξεων και 89,0% των διανυκτερεύσεων), με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν τη σημαντικότερη συμβολή (53,0% των αφίξεων και 58,1% των διανυκτερεύσεων).

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Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία συμμετοχή, με βάση τις αφίξεις από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζουν η Γερμανία (12,7% των αφίξεων και 16,0% των διανυκτερεύσεων) και η Γαλλία (6,5% των αφίξεων και 5,7% των διανυκτερεύσεων), ενώ από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης τη μεγαλύτερη συμμετοχή παρουσιάζει το Ηνωμένο Βασίλειο (16,4% των αφίξεων και 19,4% των διανυκτερεύσεων).

Από τη σύγκριση των στοιχείων της κίνησης καταλυμάτων κατά χώρα μόνιμης διαμονής των αλλοδαπών του έτους 2025 σε σύγκριση με το 2024, η μεγαλύτερη αύξηση κατά απόλυτες τιμές αφίξεων για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατηρείται από την Γερμανία (1,8% στις αφίξεις και 0,3% στις διανυκτερεύσεις), από την Βουλγαρία (8,4% στις αφίξεις και 11,5% στις διανυκτερεύσεις) και τη Σουηδία (4,0% στις αφίξεις και -1,6% στις διανυκτερεύσεις).

Από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, σε απόλυτες τιμές των αφίξεων, αύξηση παρατηρείται από το Ηνωμένο Βασίλειο (5,7% στις αφίξεις και 5,8% στις διανυκτερεύσεις), τη Σερβία (11,4% στις αφίξεις και 7,0% στις διανυκτερεύσεις) και την Τουρκία (4,8% στις αφίξεις και 2,4% στις διανυκτερεύσεις).

Όσον αφορά στις υπόλοιπες ηπείρους, κατά απόλυτες τιμές των αφίξεων, σημαντική αύξηση παρατηρείται από την Ασία και ειδικότερα από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (9,8% στις αφίξεις και 10,0% στις διανυκτερεύσεις).

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