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Η μάχη Ισπανίας και Αργεντινής καθήλωσε τους φιλάθλους στην παραλία Μπάτης στο Παλαιό Φάληρο (vid.)
Μοναδική ποδοσφαιρική εμπειρία δίπλα στο κύμα με την υποστήριξη του Pamestoixima.gr
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
12:39 - 22 Ιουλ 2026

Η μάχη Ισπανίας και Αργεντινής καθήλωσε τους φιλάθλους στην παραλία Μπάτης στο Παλαιό Φάληρο (vid.)

Reporter.gr Newsroom
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Μια μοναδική ποδοσφαιρική βραδιά δίπλα στο κύμα με την υποστήριξη του Pamestoixima.gr

Μια ξεχωριστή ποδοσφαιρική βραδιά έζησαν την Κυριακή 19 Ιουλίου οι φίλαθλοι που βρέθηκαν στην παραλία Μπάτης, όπου ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου, σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό MyRadio και την υποστήριξη του Pamestoixima.gr, διοργάνωσαν μια μοναδική ποδοσφαιρική εμπειρία για τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου.

Σε ένα άκρως καλοκαιρινό σκηνικό δίπλα στη θάλασσα, εκατοντάδες φίλοι του ποδοσφαίρου παρακολούθησαν στις γιγαντοοθόνες τον συναρπαστικό τελικό ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή. Η αναμέτρηση κρίθηκε στην παράταση, με την Ισπανία να επικρατεί με 1-0 και να κατακτά το δεύτερο Παγκόσμιο στην ιστορία της, γράφοντας το δικό της ξεχωριστό κεφάλαιο στη διοργάνωση.

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Γιώργος Πράπας, Αντώνης Γλύκας, Παναγιώτης Τσαλουχίδης, Παναγιώτης Κελεσίδης, Κώστας Μπατσινίλας, Ανδρέας Μπονόβας, Γιάννης Φωστηρόπουλος, Γιώργος Αμανατίδης, Αντώνης Πετρόπουλος, Νίκος Φλέκκας, Γιώργος Λίγγρης

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Ανδρέας Μπονόβας, Νίκος Φλέκκας, Παναγιώτης Κελεσίδης, Γιώργος Αμανατίδης, Γιάννης Φωστηρόπουλος, Αντώνης Γλύκας, Παναγιώτης Τσαλουχίδης, Κώστας Μπατσινίλας

Το Pamestoixima.gr απογείωσε την εμπειρία των φιλάθλων

Η βραδιά ξεκίνησε με τον DJ Valentino να δίνει τον ρυθμό και να δημιουργεί γιορτινή ατμόσφαιρα, ενώ ακολούθησε το live pre-game show με τη συμμετοχή παλαίμαχων ποδοσφαιριστών και αθλητικών δημοσιογράφων, οι οποίοι συζήτησαν για τα πιθανά σενάρια της αναμέτρησης.

Παράλληλα, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν με το ιστορικό τρόπαιο του EURO 2004 και με συλλεκτικές φανέλες εθνικών ομάδων, ενώ συμμετείχαν σε διαδραστικά παιχνίδια για την κατάλληλη…προθέρμανση πριν τη σέντρα.

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