Δίκη για τα Τέμπη: Ένταση στην αίθουσα για τις συνθήκες συνωστισμού και διακοπή

Υπό πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας και παρουσία πλήθους κόσμου, ξεκίνησε σήμερα Δευτέρα (23/3) στις 9 το πρωί στη Λάρισα η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι.

Από νωρίς το πρωί η αίθουσα γέμισε με συγγενείς θυμάτων, δικηγόρους και δημοσιογράφους, ενώ έξω από την αίθουσα της δίκης βρίσκεται σε εξέλιξη κινητοποίηση πολλών φορέων και πολιτών από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Όπως μετέδωσε το ΑΠΕ, ομάδα διαδηλωτών έγραψε στον δρόμο με κόκκινη μπογιά τα ονόματα των θυμάτων της τραγωδίας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh9z8shvki69?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Η διαδικασία, η οποία αφορά 36 κατηγορουμένους, επρόκειτο να διεξαχθεί σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στο συνεδριακό κέντρο του συγκροτήματος Γαιόπολις. Μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται σταθμάρχες, στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, του υπουργείου Μεταφορών και της Hellenic Train.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dha0c1yuskyh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Προσωρινή διακοπή της δίκης

Νωρίς το πρωί, σύμφωνα με την ΕΡΤ, επικράτησε ένταση μεταξύ συγγενών των θυμάτων και του πρώην προέδρου του ΟΣΕ, ο οποίος είναι ένας εκ των κατηγορουμένων.

Η δίκη ξεκίνησε ακριβώς στις 9:00 με έντονες διαμαρτυρίες για τη χωρητικότητα και επάρκεια της αίθουσας, καθώς οι δικηγόροι από την πλευρά υποστήριξης της κατηγορίας έθεσαν ζητήματα για τις συνθήκες διεξαγωγής της δίκης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dha019dr3fsp?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών κ. Ανδρέας Κουτσολάμπρος δήλωσε στο δικαστήριο: «Η κατάσταση που βιώνουμε ως δικηγόροι είναι απαράδεκτη. Δηλώνουμε ότι θέλουμε να προχωρήσει η δίκη αλλά δεν μπορεί να γίνει υπό αυτές τις συνθήκες».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dha09kioo2gx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Σημειώνεται ότι πέρα από τους 36 κατηγορουμένους, στην αίθουσα βρίσκονται επίσης 300 δικηγόροι, οι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, καθώς και 3.000 αστυνομικοί. Η κύρια αίθουσα του δικαστικού Μεγάρου Λάρισας έχει μέγεθος 300 τ.μ.

Λίγο πριν τις 12:00 μ.μ. αναμένεται να ανακοινωθεί εάν και πώς θα συνεχιστεί η διεξαγωγή της δίκης.

Οι κατηγορίες

Από τους 36 κατηγορούμενους, οι 33 αντιμετωπίζουν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο. Οι πράξεις αυτές κρίνονται επικίνδυνες για την ασφάλεια των συγκοινωνιών και είχαν ως αποτέλεσμα:

τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων,

σοβαρούς τραυματισμούς,

εκτεταμένες ζημιές σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας.

Οι κατηγορίες αφορούν πράξεις που τελέστηκαν κατ’ εξακολούθηση και από κοινού.

Μεταξύ των κατηγορουμένων βρίσκονται ο σταθμάρχης της νυχτερινής βάρδιας, οι δύο σταθμάρχες της απογευματινής βάρδιας στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λάρισας, ο τότε προϊστάμενος επιθεώρησης Λάρισας, καθώς και δέκα ακόμη στελέχη του ΟΣΕ, όπως πρώην πρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι και ανώτατα διοικητικά στελέχη.

Παράλληλα, αντιμετωπίζουν και πλημμεληματικές κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια και απλή σωματική βλάβη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh9ywr66efo9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι

Ο τότε διευθύνων σύμβουλος και ο τεχνικός διευθυντής της Hellenic Train κατηγορούνται για πλημμελήματα που αφορούν ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια.

Επιπλέον, μία υπάλληλος του ΟΣΕ κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος, μαζί με δύο ακόμη στελέχη.

Κουτσόλαμπρος: Σήμερα στη Λάρισα χτυπά η καρδιά της δικαιοσύνης

Ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων και του ΔΣΑ, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, δήλωσε κατά την άφιξή του: «σήμερα στη Λάρισα χτυπά η καρδιά της Δικαιοσύνης, χτυπά η καρδιά της Ελληνικής κοινωνίας. Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι της χώρας είμαστε από την πρώτη μέρα εδώ, αλλά και σήμερα στην έναρξη της δίκης για να δηλώσουμε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας».

«Προσβλέπουμε στην πλήρη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, στην αναζήτηση της αλήθειας και στην απόδοση ευθυνών, όπου αποδειχθεί ότι ανήκουν, υπό τις εγγυήσεις της ποινικής δίκης. Τη δικονομική μας παρουσία επιβάλλει ο θεσμικός μας ρόλος και το χρέος έναντι της Ελληνικής κοινωνίας και της ιστορίας του δικηγορικού σώματος. Είμαστε εδώ για να συμβάλουμε στην ορθή διεξαγωγή της δίκης. Μίας δίκης με πανελλήνιο ενδιαφέρον, όπου όλοι κρινόμαστε: η Δικαιοσύνη, οι λειτουργοί και οι συλλειτουργοί της».

«Ως Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος καλώ τους συναδέλφους μου συνηγόρους υπεράσπισης και προς υποστήριξη της κατηγορίας, να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, με αυστηρή τήρηση των δικονομικών κανόνων και της δεοντολογίας. Το απαιτούν η κρισιμότητα το στιγμών και το θεσμικό μας καθήκον».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh9zawv6xdg1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}