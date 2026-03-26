Αμπελόκηποι: Επίθεση με τσεκούρι σημειώθηκε σε βάρος αστυνομικού

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Ένας 35χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα, επιτέθηκε το πρωί της Πέμπτης (26/3) σε αστυνομικό με τσεκούρι στους Αμπελόκηπους, τραυματίζοντάς τον.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 9:30 π.μ., όταν αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι του άνδρα στην οδό Ροστοβίου προκειμένου να τον οδηγήσουν σε ακούσια νοσηλεία, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Ο 35χρονος αντέδρασε βίαια και επιτέθηκε στους αστυνομικούς με τσεκούρι, τραυματίζοντας ελαφρά έναν από αυτούς στο κεφάλι.

Ο τραυματίας αστυνομικός διακομίστηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ενώ ο δράστης διέφυγε αμέσως μετά το επεισόδιο και αναζητείται από τις αρχές.