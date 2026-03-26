Αμπελόκηποι: Επίθεση με τσεκούρι σημειώθηκε σε βάρος αστυνομικού

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 9:30 π.μ., όταν αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι του άνδρα στην οδό Ροστοβίου προκειμένου να τον οδηγήσουν σε ακούσια νοσηλεία, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.
Ο 35χρονος αντέδρασε βίαια και επιτέθηκε στους αστυνομικούς με τσεκούρι, τραυματίζοντας ελαφρά έναν από αυτούς στο κεφάλι.
Ο τραυματίας αστυνομικός διακομίστηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ενώ ο δράστης διέφυγε αμέσως μετά το επεισόδιο και αναζητείται από τις αρχές.