Νέα πυρά Τραμπ κατά ΝΑΤΟ: Δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα για να βοηθήσει

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε με επικριτικό μήνυμα κατά του ΝΑΤΟ, υποστηρίζοντας ότι τα κράτη-μέλη του δεν έχουν συμβάλει καθόλου στην υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην κρίση με το Ιράν.

Σε ανάρτηση που δημοσιεύτηκε στο Truth Social, ο πρώην πρόεδρος κατηγόρησε τη συμμαχία ότι παραμένει «αδρανής» ενώ, όπως υποστηρίζει, η Αμερική χρειάζεται στήριξη σε γεωπολιτικά θέματα υψηλής έντασης.

Όπως αναφέρει αναλυτικά ο Αμερικανός πρόεδρος: «Οι χώρες του ΝΑΤΟ δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα για να βοηθήσουν [ενάντια στο] παράφρον κράτος του Ιράν, το οποίο έχει πλέον αποδεκατιστεί στρατιωτικά. Οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται τίποτα από το ΝΑΤΟ, αλλά δεν θα ξεχάσουν ποτέ αυτή την πολύ σημαντική στιγμή».