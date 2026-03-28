Άνοιξε ο σταθμός «Σύνταγμα» μετά την ολοκλήρωση του αντιρατσιστικού – αντιπολεμικού συλλαλητηρίου

Με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας, ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» ξεκίνησε το απόγευμα του Σαββάτου 28/3 τη λειτουργία του μετά την ολοκλήρωση του αντιρατσιστικού συλλαλητηρίου.

Ο σταθμός του Συντάγματος με απόφαση της ΕΛΑΣ παρέμεινε κλειστός από τις 2 μ.μ. Η απόφαση συνδέεται με το προγραμματισμένο συλλαλητήριο στις 15:00 στην πλατεία Συντάγματος, το οποίο διοργανώνουν διάφορες οργανώσεις και έχει χαρακτήρα αντιρατσιστικό και αντιπολεμικό. Οι διοργανωτές συνδέουν το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα με την έξαρση των πολέμων, ενώ παράλληλα επισημαίνουν τις κοινωνικές ανισότητες και την αύξηση του κόστους ζωής, αντιπαραβάλλοντάς τα με τις αυξημένες δαπάνες για τον στρατό.

Οι αρχές καλούν το κοινό να προγραμματίσει τις μετακινήσεις του, καθώς αναμένονται αυξημένα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή.