Αλλαγή ώρας 2026: Αύριο 29/3 ξεκινά η θερινή ώρα - Πόσο θα διαρκέσει

Η καθιερωμένη αλλαγή ώρας για το 2026 πλησιάζει, με τα ρολόγια να προσαρμόζονται στη θερινή ώρα μέσα στις επόμενες ώρες.

Συγκεκριμένα, τα ξημερώματα της Κυριακής 29 Μαρτίου, στις 03:00, οι δείκτες των ρολογιών θα μετακινηθούν μία ώρα μπροστά, δείχνοντας 04:00. Η προσαρμογή αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της θερινής ώρας, που έχει στόχο την καλύτερη εκμετάλλευση του φυσικού φωτός κατά τις απογευματινές ώρες.

Η θερινή ώρα θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, όταν τα ρολόγια θα επανέλθουν στη χειμερινή ώρα, μετακινούμενα μία ώρα πίσω. Η αλλαγή ώρας συνεχίζει να εφαρμόζεται σύμφωνα με το ετήσιο χρονοδιάγραμμα, όπως προβλέπεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία.