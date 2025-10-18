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18 Οκτωβρίου: Σαράντα τέσσερα χρόνια από την πρώτη νίκη του ΠΑΣΟΚ και την «Αλλαγή»
Πολιτική
15:40 - 18 Οκτ 2025

18 Οκτωβρίου: Σαράντα τέσσερα χρόνια από την πρώτη νίκη του ΠΑΣΟΚ και την «Αλλαγή»

Reporter.gr Newsroom
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Στις 18 Οκτωβρίου του 1981 – σαράντα τέσσερα χρόνια πριν – ο Ανδρέας Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ κερδίζουν τις βουλευτικές εκλογές με ποσοστό 48,06%, αφήνοντας τη Νέα Δημοκρατία υπό τον Γεώργιο Ράλλη στη δεύτερη θέση με 35,86% και το ΚΚΕ στην τρίτη με 10,93%.  

Έτσι, ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ και πλέον πρωθυπουργός της χώρας, στις 18 Οκτωβρίου, υψώνει τη σημαία του κόμματος στο Μέγαρο Μαξίμου, σε μία κομβική στιγμή της σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδας, αφού – μεταξύ άλλων – ήταν η πρώτη φορά που ένας πολιτικός σχηματισμός πέρα των δύο παραδοσιακών προ-μεταπολιτευτικών, Δεξιάς και Κέντρου, κέρδισε αυτοδυναμία μετά τον εμφύλιο.

Με 172 έδρες στη Βουλή, το ΠΑΣΟΚ σχημάτισε την πρώτη σοσιαλιστική κυβέρνηση και ο Ανδρέας Παπανδρέου, λίγες ημέρες μετά την εκλογή του, έγινε ο πρώτος πρωθυπουργός που κατέθεσε στεφάνι στο Πολυτεχνείο.

Μάλιστα, την ίδια μέρα του 1981 διενεργήθηκαν και οι πρώτες Ευρωεκλογές, οι οποίες μπροστά στον εκλογικό θριάμβο του ΠΑΣΟΚ πέρασαν περίπου απαρατήρητες. Στις Ευρωεκλογές το ΠΑΣΟΚ είχε κερδίσει 10 έδρες, με πρώρο τον Σπύρο Πλασκοβίτη, η ΝΔ 8 έδρες, το ΚΚΕ τρεις, ενώ το ΚΚΕ Εσωτερικού μία, αυτή του Λεωνίδα Κύρκου.

Η «Αλλαγή» του 1981

Στο πλαίσιο της διακήρυξης το κράτος να γίνει «μοχλός ανάπτυξης και κοινωνικής δικαιοσύνης», οι μεταρρυθμίσεις της τετραετίας αυτής άλλαξαν ριζικά τη μορφή του κράτους σε πολλά επίπεδα.

Ανάμεσά τους συγκαταλέγεται η κατάργηση των φακέλων κοινωνικών φρονημάτων, η θεσμική αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης και ο εξορθολογισμός στο στράτευμα· το Εθνικό Σύστημα Υγείας, η ισότητα στην εργασία και τον γάμο, η θεσμοθέτηση του 8ώρου και η επέκταση των κοινωνικών επιδομάτων· η αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου με την κατάργηση της προίκας και η ενίσχυση των πολυτέκνων· η εισαγωγή του μονοτονικού, η ίδρυση του Υπουργείου Πολιτισμού· η αναγνώριση του Οργανισμού για Απελευθέρωση της Παλαιστίνης.

Γιώργος Παπανδρέου: Σαν σήμερα γεννήθηκε η ελπίδα μιας νέας Ελλάδας

Με αφορμή τη συμπλήρωση της 44ης επετείου της εκλογικής νίκης του ΠΑΣΟΚ την 18η Οκτωβρίου 1981, ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου αναφέρθηκε στη μεγάλη νίκη του ΠΑΣΟΚ, που σηματοδότησε, όπως τόνισε, «την πρώτη φορά που η πραγματική δημοκρατική αριστερά ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας».

«Σαν σήμερα γεννήθηκε η ελπίδα μιας νέας Ελλάδας», γράφει στη σχετική του ανάρτηση ο Γιώργος Παπανδρέου και συνεχίζει:

«Η μεγάλη νίκη του ΠΑΣΟΚ, στις 18 Οκτώβριου 1981, έφερε για πρώτη φορά την πραγματική δημοκρατική αριστερά στην εξουσία — με όραμα κοινωνικής δικαιοσύνης, κράτους πρόνοιας, ισότητας στο οικογενειακό δίκαιο, αναγνώρισης της εθνικής αντίστασης, λαϊκής συμμετοχής και δυναμικής εξωτερικής πολιτικής.

Σήμερα, η πατρίδα έχει ξανά ανάγκη μια νέα αλλαγή, μια αναγέννηση του δημοκρατικού σοσιαλισμού — ριζωμένου στις αξίες της ελευθερίας, της αλληλεγγύης του δικαίου και της δημοκρατίας.», καταλήγει ο πρώην πρωθυπουργός.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/10/2025 - 16:10
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