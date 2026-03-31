Κακοκαιρία Erminio: Κλειστά την 1η Απριλίου τα σχολεία σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες

Με απόφαση του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γ. Χατζημάρκου, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα την Τετάρτη, 1 Απριλίου 2026, προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια ασφάλεια λόγω των επικείμενων επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Η απόφαση καλύπτει όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, καθώς και τις μονάδες Προσχολικής Αγωγής και τα Ειδικά Σχολεία, με σκοπό την αποφυγή κινδύνων που θα μπορούσαν να προκύψουν από τις μετακινήσεις των μαθητών και τη λειτουργία των σχολείων κάτω από ακραίες καιρικές συνθήκες.

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Η αναστολή της λειτουργίας των σχολείων ελήφθη κατόπιν της έκδοσης του έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

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