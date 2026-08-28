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Κυκλάδες: Η ακτινογραφία του τουρισμού το β&#039; τρίμηνο του 2026
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
10:35 - 28 Αυγ 2026

Κυκλάδες: Η ακτινογραφία του τουρισμού το β' τρίμηνο του 2026

Reporter.gr Newsroom
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Μικτή εικόνα παρουσίασαν τα έσοδα σε καταλύματα και εστίαση των Κυκλάδων το δεύτερο τρίμηνο του 2026 (Απρίλιος, Μάϊος, Ιούνιος). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που επεξεργάστηκε η MTC GROUP  καταδεικνύεται μια προσαύξηση σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2025, η οποία, σύμφωνα με την  εταιρία Συμβούλων Τουρισμού, οφείλεται στα χαμηλά ποσοστά εισπραξιμότητας που παρατηρήθηκαν τον Ιούνιο σε όλη τη χώρα, γεγονός που, όπως πιθανολογείται, συμπαρέσυρε τα συνολικά έσοδα του τριμήνου.

Την «κούρσα», όπως αναφέρεται, οδήγησε και πάλι η Σαντορίνη παρά τις χαμηλές επιδόσεις που δείχνει το τελευταίο διάστημα, αρχής γενομένης από τους σεισμούς και την βραδύτητα που παρατηρήθηκε στη συνέχεια ως προς την αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας. Συγκεκριμένα, οι εισπράξεις του β τριμήνου 2026 στη Θήρα ήταν 124.429.000 ευρώ στα καταλύματα, έναντι 117.553.000 του 2025 και στην εστίαση 59.807.000 έναντι 59.908.000.

Η κατάταξη των υπολοίπων προορισμών είναι σε χιλιάδες ευρώ η εξής :

ΜΥΚΟΝΟΣ σε καταλύματα 83.977 το 2026 έναντι 85.222 το 2025 και στην εστίαση 58.291 έναντι 58.665 του 2025.

ΠΑΡΟΣ 24.948 σε καταλύματα έναντι 22.854 34.443 έναντι 32.453 στην εστίαση.

ΝΑΞΟΣ σε καταλύματα 22.807 έναντι 20.839 και στην εστίαση 21.452 έναντι 20.369

ΜΗΛΟΣ 19.889 σε καταλύματα έναντι 16.804 και 17.932 έναντι 15.985 στην εστίαση.

ΣΥΡΟΣ 4.202 σε καταλύματα έναντι 4.620 και 10.170 έναντι 10.406 σε εστίαση

ΤΗΝΟΣ 3.034 σε καταλύματα έναντι 2.711 και 5.786 έναντι 6.014 στην εστίαση.

ΑΝΔΡΟΣ σε καταλύματα 1.997 έναντι 2.053 και 3.909 έναντι 3.949 στην εστίαση

ΚΕΑ/ΚΥΘΝΟΣ 1.712 έναντι 1.611 σε καταλύματα και4.263 έναντι 4.057 στην εστίαση.

Τα στοιχεία, ωστόσο, καταδεικνύουν μικρές αποκλίσεις προς τα πάνω ή και κάτω σε σχέση με την ίδια περυσινή περίοδο, πράγμα που μπορεί να αιτιολογηθεί από τα όσα καταμετρήθηκαν τον Ιούνιο, σε σχέση με την εισπραξιμότητα από τις βασικές αγορές που «τροφοδοτούν» το σύνολο της χώρας. Τον Ιούνιο η Ελλάδα κατέγραψε περίπου 4,92 εκατ. ταξιδιώτες, αύξηση 6,9%, ενώ τα ταξιδιωτικά έσοδα αυξήθηκαν μόλις 1,2%, στα €3,48 δισ. Η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 6,2%. Συγκεκριμένα:

Οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 14,5% παρά το γεγονός ότι οι αφίξεις του εξαμήνου σημείωσαν αύξηση κατά 10,4%. Από το Ηνωμένο Βασίλειο, δεύτερη βασική αγορά της χώρας , αλλά και των Κυκλάδων γενικότερα, σημειώθηκε μείωση των εισπράξεων κατά 26,1% τον Ιούνιο, ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε από τη Γαλλία κατά 33,9%. Αύξηση σημειώθηκε από την Ιταλία κατά 34,4%.

Ποιοι παράγοντες επηρέασαν τα ταξίδια και, κατ’ επέκταση τις εισπράξεις τον Ιούνιο:

Ιράν και Μέση Ανατολή: η κατάσταση γύρω από το Ιράν και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αποτέλεσαν ένα από τα βασικά γεωπολιτικά θέματα του μήνα, επηρεάζοντας παράλληλα την ενέργεια, το εμπόριο και τις διεθνείς σχέσεις.

Ουκρανία – Ρωσία: ο πόλεμος παρέμεινε κεντρικό ζήτημα της διεθνούς πολιτικής, με το G7 να εξετάζει περαιτέρω πίεση στη ρωσική οικονομία και ενίσχυση της Ουκρανίας.

Παράλληλα, ο Ιούνιος σημαδεύτηκε από πολύ ισχυρό κύμα καύσωνα στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη. Αυτό ενισχύει μια μακροπρόθεσμη τάση: περισσότεροι ταξιδιώτες εξετάζουν άνοιξη και φθινόπωρο αντί για την καρδιά του καλοκαιριού.

Συμπερασματικά, μπορεί να εκτιμηθεί ότι :

- διερχόμαστε μια φάση πολλών διακυμάνσεων που επηρεάζονται από γεωπολιτικά, οικονομικά και κλιματολογικά γεγονότα

- η αγορά της Ευρώπης δείχνει σημάδια οικονομικής «κόπωσης» που επιδρά σε κάθε διαφοροποίηση των συνθηκών που επικρατούν ανά περίοδο.

- Η στροφή προς νέες , περισσότερο «ανθεκτικές» αγορές και η έμφαση σε εναλλακτικά στοιχεία που μπορούν να ενθαρρύνουν τα ταξίδια αποτελούν το νέο «μίγμα» πολιτικής που πρέπει να ακολουθηθεί από όλους τους προορισμούς.

Το δίπτυχο «ήλιος-θάλασσα», πέρα από το ότι είναι μη ανταγωνιστικό για την Ελλάδα, όπως έχει επισημανθεί επανειλημμένα, κινδυνεύει να εξελιχθεί σε «εφιάλτη» για όσους υφίστανται τους καύσωνες ακόμα και στη χώρα προέλευσης τους.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/08/2026 - 10:42
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