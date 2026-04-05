Πετρούνιας: Χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κάιρο

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Τι κι αν τα χρόνια περνούν, ο άρχοντας των κρίκων, παραμένει άρχοντας.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους κρίκους στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Καΐρου.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας εκτέλεσε πρόγραμμα με βαθμό δυσκολίας 5.600, πήρε 8.766 για την εκτέλεσή του και 14.366 βαθμούς στο σύνολο.

Θυμίζουμε πριν από λίγες εβδομάδες ο Λευτέρης Πετρούνιας είχε κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Μπακού.

Ο Αρμένιος, Αρτούρ Αβετισιάν με 14.300 (5.400-8.800 συν 0.100 μπόνους) πήρε το ασημένιο μετάλλιο και ο Κινέζος Γιανγκ Λιού, με 13.866 βαθμούς το χάλκινο.