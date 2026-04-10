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Άνω Λιόσια: Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών κοντά σε σχολείο
Ειδήσεις
10:12 - 10 Απρ 2026

Άνω Λιόσια: Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών κοντά σε σχολείο

Reporter.gr Newsroom
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Δύο γυναίκες, ηλικίας 24 και 41 ετών, συνελήφθησαν στα Άνω Λιόσια τις πρωινές ώρες της Μεγάλης Τρίτης από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φυλής, με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ, κατηγορούμενες για διακίνηση ναρκωτικών μέσα σε οικία, καθώς και για απείθεια και άσκηση βίας κατά αστυνομικών. Παράλληλα, συνελήφθη και ένας 51χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε μεταβεί στο σημείο για να προμηθευτεί ναρκωτικές ουσίες.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, στις 5 Απριλίου είχε εντοπιστεί και συλληφθεί ένας 33χρονος, ο οποίος αποχωρούσε από το συγκεκριμένο σπίτι έχοντας στην κατοχή του 0,2 γραμμάρια κοκαΐνης, τα οποία είχε μόλις προμηθευτεί.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η υπόθεση προέκυψε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με διακίνηση ναρκωτικών σε κατοικία που βρίσκεται κοντά σε σχολικό συγκρότημα στην περιοχή. Οι αρχές εντόπισαν τις δύο γυναίκες και επιβεβαίωσαν τη δράση τους.

Όταν αντιλήφθηκαν την παρουσία των αστυνομικών, οι κατηγορούμενες επιχείρησαν να καταστρέψουν τα ναρκωτικά ρίχνοντάς τα στη μπανιέρα, ενώ παράλληλα προέβαλαν έντονη αντίσταση για να αποφύγουν τη σύλληψη.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε, τόσο πάνω τους όσο και μέσα στην οικία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1,3 γραμμάρια κοκαΐνης, μία ζυγαριά ακριβείας, μία πτυσσόμενη ράβδος και το ποσό των 5.195 ευρώ.

Και οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

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