Κομοτηνή: Η Μουφτεία απαντά στην Άγκυρα και υπερασπίζεται το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο

Η Μουφτεία Κομοτηνής απαντά στην τοποθέτηση της Άγκυρα για τουρκική μειονότητα, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί τη μοναδική χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει θεσμικά τη Μουφτεία και παρέχει στη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμεί, να υπαχθεί σε ισλαμικό δίκαιο για ζητήματα προσωπικής κατάστασης.

Όπως τονίζει στην ανακοίνωση της, στο πλαίσιο αυτό, ο Μουφτής λειτουργεί και ως ιεροδικαστής, ένα καθεστώς που δεν απορρέει από διεθνή συνθήκη, αλλά από επιλογή της ελληνικής πολιτείας και έχει αναγνωριστεί από το ΕΔΔΑ.

Παράλληλα, η ανακοίνωση ασκεί κριτική στην Τουρκία, επισημαίνοντας ότι εκεί οι Μουφτήδες διορίζονται από το κράτος και το Diyanet, χωρίς εκλογική διαδικασία, ενώ δεν παρέχεται αντίστοιχο δικαίωμα αυτοδιάθεσης στους μουσουλμάνους πολίτες της. Τονίζεται επίσης ότι η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης είναι γηγενής, ζει σε καθεστώς ειρηνικής συνύπαρξης και αποτελεί μέρος της ελληνικής και ευρωπαϊκής έννομης τάξης, διατηρώντας ταυτόχρονα τη θρησκευτική και πολιτισμική της ιδιαιτερότητα.

Πιο αναλυτικά με ανακοίνωση της μέσω Facebook η Μουφτεία Κομοτηνής αναφέρει: «Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό της Μουφτείας στο πλαίσιο της έννομης τάξης της και παρέχει στα μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, εφόσον το επιθυμούν, το δικαίωμα εφαρμογής του ισλαμικού δικαίου σε ζητήματα προσωπικού δικαίου. Στο πλαίσιο αυτό, ο Μουφτής ασκεί και καθήκοντα ιεροδικαστή. Το ιδιαίτερο αυτό καθεστώς στην Ευρώπη δεν απορρέει από καμία συνθήκη, γεγονός που αναγνώρισε και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (υπόθεση Χατιτζέ Μολά Σαλή), αλλά βασίζεται αποκλειστικά στη βούληση της Ελλάδας. Η Τουρκία δεν αναγνωρίζει κανένα αντίστοιχο δικαίωμα στους μουσουλμάνους πολίτες της ούτε στους Μουφτήδες της οι οποίοι διορίζονται απευθείας από το Diyanet με προεδρικό διάταγμα χωρίς καμία διαδικασία ενώ ποτέ κανείς δεν πρότεινε να εκλέγονται οι Μουφτήδες στην Τουρκία από τους πολίτες.

Η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης είναι γηγενής και διαθέτει μακρά παράδοση ειρηνικής συνύπαρξης και συνεργασίας με τους χριστιανούς συμπολίτες μας. Καθώς είμαστε όλοι Έλληνες πολίτες, ανήκουμε στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια και εντός αυτής θέλουμε να διατηρήσουμε την ιδιαίτερη θέση μας διαφυλάσσοντας παράλληλα την ιστορία και την ταυτότητά μας ως πιστοί και υπερήφανοι μουσουλμάνοι».

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Τουρκικό ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα αγνοεί τα δικαιώματα της τουρκικής μειονότητας της Θράκης

Η ανακοίνωση της Μουφτείας Κομοτηνής ήρθε σε απάντηση του τουρκικού ΥΠΕΞ, με την οποία αφήνει αιχμές πως η Ελλάδα αγνοεί τα δικαιώματα και τις ελευθερίες της μειονότητας της Δυτικής Θράκης, απάντησε η Αθήνα την Μεγάλη Πέμπτη.

Σύμφωνα με την Άγκυρα, «η Ελλάδα συνεχίζει να αγνοεί τα δικαιώματα και τις ελευθερίες της “Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης”, που κατοχυρώνονται από τη Συνθήκη της Λωζάννης, αρνούμενη να αναγνωρίσει τους Μουφτήδες που εκλέγονται από τη μειονότητα».

Ελληνικό ΥΠΕΞ: Η Συνθήκη της Λωζάννης δεν προβλέπει εκλογή Μουφτήδων

Το ελληνικό ΥΠΕΞ τονίζει στην απαντητική του ανακοίνωση ότι το καθεστώς στη Δυτική Θράκη καθορίζεται με σαφήνεια στη Συνθήκη της Λωζάννης του 1923 και πως η μειονότητα έχει θρησκευτικό και ότι εθνοτικό χαρακτήρα, κάτι που – όπως υπογραμμίζεται – δεν επιδέχεται διαφορετικών ερμηνειών.

Ακόμη, η Αθήνα τονίζει πως η Συνθήκη δεν προβλέπει εκλογή των Μουφτήδων από τη Μειονότητα, γεγονός που συνδέεται και με τις δικαστικές και διοικητικές αρμοδιότητες που ασκούν.