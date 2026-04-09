ΥΠΕΞ σε Τουρκία: Η Συνθήκη της Λωζάννης δεν επιδέχεται ερμηνειών – Θρησκευτική η μειονότητα της Θράκης

Σε ανακοίνωσή του το τουρκικό ΥΠΕΞ, με την οποία αφήνει αιχμές πως η Ελλάδα αγνοεί τα δικαιώματα και τις ελευθερίες της μειονότητας της Δυτικής Θράκης, απάντησε η Αθήνα την Μεγάλη Πέμπτη.

Σύμφωνα με την Άγκυρα, «η Ελλάδα συνεχίζει να αγνοεί τα δικαιώματα και τις ελευθερίες της “Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης”, που κατοχυρώνονται από τη Συνθήκη της Λωζάννης, αρνούμενη να αναγνωρίσει τους Μουφτήδες που εκλέγονται από τη μειονότητα».

Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ακόμη:

«Τους τελευταίους μήνες, η διαδικασία διορισμού “Μουφτήδων” με το πρόσχημα των «εκλογών», που επιβλήθηκε στο Διδυμότειχο χωρίς διαβούλευση με εκπροσώπους και φορείς της “Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης”, επιχειρείται τώρα στις επαρχίες Ροδόπης και Ξάνθης.

Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε αυτές τις πρακτικές. Με την ευκαιρία αυτή, εφιστούμε για άλλη μια φορά την προσοχή της διεθνούς κοινότητας στο γεγονός ότι η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει τους εκλεγμένους θρησκευτικούς ηγέτες μιας επίσημης μειονότητας εντός των συνόρων της.

Τονίζουμε ότι ο τερματισμός των καταπιεστικών πρακτικών της Ελλάδας κατά των συμπατριωτών μας θα επηρεάσει θετικά τις διμερείς μας σχέσεις και καλούμε τις ελληνικές αρχές να αντιστρέψουν την επίμονα λανθασμένη πορεία τους όσον αφορά την “Τουρκική Μειονότητα της Δυτικής Θράκης”.

Η Τουρκία, τηρώντας παράλληλα τις συμβατικές της υποχρεώσεις, θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την προστασία των δικαιωμάτων της “Τουρκικής Μειονότητας” της Δυτικής Θράκης στην Ελλάδα.»

Ελληνικό ΥΠΕΞ: Η Συνθήκη της Λωζάννης δεν προβλέπει εκλογή Μουφτήδων

Το ελληνικό ΥΠΕΞ τονίζει στην απαντητική του ανακοίνωση ότι το καθεστώς στη Δυτική Θράκη καθορίζεται με σαφήνεια στη Συνθήκη της Λωζάννης του 1923 και πως η μειονότητα έχει θρησκευτικό και ότι εθνοτικό χαρακτήρα, κάτι που – όπως υπογραμμίζεται – δεν επιδέχεται διαφορετικών ερμηνειών.

Ακόμη, η Αθήνα τονίζει πως η Συνθήκη δεν προβλέπει εκλογή των Μουφτήδων από τη Μειονότητα, γεγονός που συνδέεται και με τις δικαστικές και διοικητικές αρμοδιότητες που ασκούν.

Το ΥΠΕΞ αναφέρεται και στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, σημειώνοντας ότι «με τον νόμο 4964/2022 προβλέπεται η σύσταση επιτροπής από μέλη της Μειονότητας, συμπεριλαμβανομένων και γυναικών, η οποία αξιολογεί και εισηγείται τους υποψηφίους για τη θέση του Μουφτή». Στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη ολοκληρωθεί ο ορισμός Μουφτή στο Διδυμότειχο, ενώ έχουν δημοσιευθεί προκηρύξεις για τις θέσεις σε Ξάνθη και Κομοτηνή.

Την ίδια ώρα, επισημαίνεται ότι στην Τουρκία οι Μουφτήδες διορίζονται.

Η ελληνική πλευρά τονίζει ότι η χώρα, ως ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, διαχειρίζεται τα ζητήματα της Μουσουλμανικής Μειονότητας με βάση τις αρχές της ισονομίας και της ισοπολιτείας, διασφαλίζοντας τη θρησκευτική ελευθερία των μελών της, ξεκαθαρίζοντας ότι το υφιστάμενο πλαίσιο και η διεθνώς κατοχυρωμένη ονομασία της μειονότητας δεν πρόκειται να αλλάξουν.

Ακολουθεί η πλήρης ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

«Η Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης είναι θρησκευτική μειονότητα. Η Συνθήκη της Λωζάννης του 1923, που διέπει το νομικό της καθεστώς, δεν επιδέχεται πολλαπλών ερμηνειών, και ο θρησκευτικός και όχι εθνοτικός χαρακτήρας της είναι αδιαμφισβήτητος.

Στη Συνθήκη της Λωζάννης ουδεμία διάταξη προβλέπεται για εκλογή των Μουφτήδων από τη Μειονότητα, ούτε θα μπορούσε να συμβαίνει αυτό δεδομένου ότι είναι επιπλέον επιφορτισμένοι με δικαστικές και διοικητικές αρμοδιότητες.

Η Ελληνική Πολιτεία, με τον νόμο 4964/2022, προέβλεψε τη σύσταση επιτροπής αποτελούμενης από μέλη της Μειονότητας, περιλαμβανομένων και γυναικών, η οποία αξιολογεί και προτείνει τους επικρατέστερους υποψηφίους για τη θέση του Μουφτή. Κατ’ εφαρμογή αυτού του νόμου, ολοκληρώθηκε ο ορισμός του νέου Μουφτή Διδυμοτείχου, ενώ έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί οι προκηρύξεις για την πλήρωση των θέσεων των Μουφτήδων Ξάνθης και Κομοτηνής. Και αυτά ενόσω στην ίδια την Τουρκία οι Μουφτήδες είναι διορισμένοι.

Η Ελλάδα, ως ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, χειρίζεται με απόλυτη υπευθυνότητα τα ζητήματα της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη, επί τη βάσει των αρχών της ισονομίας και της ισοπολιτείας, κατεξοχήν δε, διασφαλίζει τη θρησκευτική ελευθερία των μελών της. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει, όπως δε θα αλλάξει και η προβλεπόμενη από το διεθνές δίκαιο ονομασία της Μειονότητας επειδή ορισμένοι αρνούνται να αποδεχθούν το απολύτως προφανές.»