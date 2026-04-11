Στις 7 μ.μ. η άφιξη του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα – Τα έθιμα της πρώτης Ανάστασης

Το Άγιο Φως αναμένεται να φτάσει το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου στην Ελλάδα με ειδικές πτήσεις, μετά την Τελετή Αφής που θα πραγματοποιηθεί στον Ναός της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Η άφιξή του στο Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος θα σημάνει την έναρξη της διανομής του σε όλη την επικράτεια.

Για την παραλαβή του Αγίου Φωτός οργανώνεται ειδική αποστολή από την Ελλάδα προς το Τελ Αβίβ. Το πλήρωμα του αεροσκάφους θα παραμείνει στο Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, ενώ η ελληνική αντιπροσωπεία θα μεταβεί οδικώς στα Ιεροσόλυμα. Η μεταφορά θα γίνει με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, με την πομπή να κατευθύνεται από το Πατριαρχείο προς τον Ναό της Αναστάσεως μέσω ελεγχόμενης διαδρομής.

Όπως δήλωσε ο Γιάννης Λοβέρδος, έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η διαδικασία να εξελιχθεί ομαλά, παρά τις δυσκολίες, επισημαίνοντας ότι η πτήση θα αναχωρήσει νωρίς το πρωί από την αεροπορική βάση της Ελευσίνας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhq33abd10xl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Με λαμπρότητα η πρώτη Ανάσταση ανά την Ελλάδα – Τα έθιμα

Την ίδια ώρα, σε όλη τη χώρα κορυφώνεται η προσμονή της Ανάστασης, με την Πρώτη Ανάσταση να σηματοδοτεί τη μετάβαση από το πένθος στη χαρά. Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, οι ναοί γέμισαν από πιστούς, ενώ τα ιδιαίτερα τοπικά έθιμα δημιούργησαν εντυπωσιακές εικόνες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhq6cq27i4f5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Στην Κέρκυρα, στον Ιερό Ναό της Παναγίας Φανερωμένης, οι καμπάνες ήχησαν χαρμόσυνα και οι πολυέλαιοι σείστηκαν, ενώ ακολούθησε το καθιερωμένο σπάσιμο των μπότηδων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhq36lscnwq9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Στη Ζάκυνθος, η «Γκλόρια» συνοδεύτηκε από εκκωφαντικούς ήχους, με τους πιστούς να χτυπούν μεταλλικά αντικείμενα, αναπαριστώντας τον σεισμό της Καινής Διαθήκης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhq2qvlogfg9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Στη Χίος, το έθιμο του «ιπτάμενου ιερέα» αναβίωσε για ακόμη μία χρονιά, με τον ιερέα να σκορπίζει δαφνόφυλλα μεταφέροντας το μήνυμα της Ανάστασης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhq5g0h1mfep?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ανάλογες εικόνες καταγράφηκαν και στη Λέσβος, όπου τηρήθηκε το έθιμο του «σεισμού» στον Ιερό Ναό της Παναγίας των Αγγέλων, με τη συμμετοχή πιστών κάθε ηλικίας.

Στην Πάτρα, το έθιμο της Πρώτης Ανάστασης συνοδεύτηκε από σπάσιμο γυαλικών και δυναμιτάκια στο κέντρο της πόλης, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό. Το έθιμο, με ρίζες στις αρχές του 20ού αιώνα, συνεχίζει να διατηρείται ζωντανό, αποτελώντας χαρακτηριστικό στοιχείο της τοπικής παράδοσης.

Με εκκωφαντικό θόρυβο μεταδόθηκε το μήνυμα της Πρώτης Ανάστασης από τις εκκλησίες της Ρόδου. Οι Ιεροί Ναοί σείστηκαν από το δυνατό χτύπημα των θρονιών (στασιδιών), τη στιγμή που εψάλη -κατά τον Εσπερινό της Αναστάσεως- το πανηγυρικό τροπάριο «Ανάστα ο Θεός…», σηματοδοτώντας τη νίκη του Χριστού επί του Θανάτου.