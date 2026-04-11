Στην Αθήνα το Άγιο Φως – Πτήσεις για τη μεταφορά του σε όλη την Ελλάδα

Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας αφίχθη λίγο πριν τις 7.30 μ.μ. η ειδική πτήση η οποία μετέφερε το Άγιο Φως, με την υποδοχή του να γίνεται με τιμές αρχηγού κράτους.

Το Άγιο Φως υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, άγημα των ενόπλων δυνάμεων το οποίο απέδωσε τιμές, ενώ στην υποδοχή παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων η φιλαρμονική μπάντα Μαρκοπούλου η οποία παιάνισε τον εθνικό ύμνο, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, ο σύλλογος Ποντίων Λαυρίου με την εικόνα της Αναστάσεως, ο σύλλογος Μικρασιατών Ραφήνας, κ.α.

Επικεφαλής της αποστολής που μετέφερε το Άγιο Φως ήταν ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος και συμμετείχαν ο Έξαρχος του Πανάγιου Τάφου αρχιμανδρίτης Ιερώνυμος και ο εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου Μητροπολίτης Πολυανής και Κιλκισίου Βαρθολομαίος.

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Ο πρόεδρος της Βουλής είπε ότι το Άγιο Φως της πίστης μας υπό οποιοδήποτε συνθήκες νικάει πάντα τα σκοτάδια.

Στον σύντομο χαιρετισμό του ο κ. Λοβέρδος, είπε ότι το Άγιο Φως συμβολίζει την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, την αγάπη, την ελπίδα και την ειρήνη. Είπε ότι ήταν πολύ δύσκολη προσπάθεια η μεταφορά του Φωτός υπό τις συνθήκες που επικρατούν και ευχαρίστησε όσους εργάστηκαν για να πραγματοποιηθεί η επιχείρηση μεταφοράς του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα.

Από το «Ελευθέριος Βενιζέλος», το Άγιο Φως μεταφέρθηκε αρχικά στο Μετόχι του Παναγίου Τάφου στην Πλάκα, από όπου μεταλαμπαδεύεται σε όλες τις ενορίες της επικράτειας.

Το Άγιο Φως θα μεταφερθεί σε ολόκληρη τη χώρα μέσω πτήσεων των Aegean, Olympic Air και Sky Express, αλλά και οδικώς.

Το Άγιο Φως ταξίδεψε από τα Ιεροσόλυμα στην Κύπρο με έκτακτη ειδική πτήση της Aegean.

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Η τελετή Αφής του Αγίου Φωτός στην Ιερουσαλήμ

Νωρίτερα, σε πανηγυρικό και φορτισμένο κλίμα ολοκληρώθηκε η τελετή αφής του Αγίου Φωτός στους Αγίους Τόπους, στην Ιερουσαλήμ, σηματοδοτώντας μία από τις σημαντικότερες στιγμές της Ορθοδοξίας.

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος εισήλθε στον Πανάγιο Τάφο και εξήλθε, όπως προστάζει το τελετουργικό, κρατώντας αναμμένες τις 33 λαμπάδες, όσες και τα χρόνια της επίγειας ζωής του Χριστού.

Η τελετή έγινε μέσα σε κλίμα βαθιάς κατάνυξης, με τις καμπάνες να ηχούν και τους ύμνους να αντηχούν στον χώρο, ενώ το φως μεταλαμπαδεύτηκε από χέρι σε χέρι.

«Πράξη βαθιάς πνευματικής σημασίας για τον ελληνικό λαό η μεταφορά του Αγίου Φωτός»

Πράξη βαθιάς πνευματικής σημασίας για τον ελληνικό λαό, ο οποίος για αιώνες διατηρεί άρρηκτους δεσμούς με τους Αγίους Τόπους και το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, χαρακτήρισε την μεταφορά του Αγίου Φωτός ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος κατά την αντιφώνηση του προς τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ΄, κατά την παραλαβή του Αγίου Φωτός.

«Βρισκόμαστε σήμερα στον Πανάγιο Τάφο, τον ιερότερο τόπο της Χριστιανοσύνης, από όπου αναδύεται διαχρονικά το Μήνυμα της Αναστάσεως, της ελπίδας και της ειρήνης για ολόκληρη την ανθρωπότητα» είπε ο κ. Λοβέρδος και πρόσθεσε:

«Η αποστολή μεταφοράς του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα αποτελεί – και για μένα προσωπικά – μία πράξη βαθιάς πνευματικής σημασίας για τον ελληνικό λαό, ο οποίος για αιώνες διατηρεί άρρηκτους δεσμούς με τους Αγίους Τόπους και το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Η φετινή τελετή πραγματοποιείται σε μία συγκυρία ιδιαίτερα δύσκολη για την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Οι εξελίξεις υπενθυμίζουν πόσο πολύτιμη είναι η διαφύλαξη των Ιερών Προσκυνημάτων ως χώρων προσευχής για την ειρηνική συνύπαρξη των λαών και των θρησκειών».

Ο κ. Λοβέρδος καταλήγοντας στην αντιφώνηση του σημείωσε: «Η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσηλωμένη στον σεβασμό του ιστορικού Καθεστώτος των Αγίων Τόπων και στη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης σε αυτούς. Το Άγιο Φως δεν αποτελεί μόνο θρησκευτικό σύμβολο, αλλά και μήνυμα συμφιλίωσης, ιδιαίτερα σε εποχές δοκιμασίας. Με βαθύ σεβασμό παραλαμβάνουμε το Ανέσπερο Άγιο Φως για να το μεταφέρουμε στην Ελλάδα, ώστε να μεταδώσει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας το μήνυμα της ελπίδας, της ενότητας και της πνευματικής αναγέννησης. Χριστός Ανέστη και Χρόνια Πολλά σε όλους!».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhqho34e4gtt?integrationId=eexbs1jkg0kofln}