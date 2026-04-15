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Κρίσιμες οι επόμενες δέκα ημέρες για το Γιώργο Μυλωνάκη, σύμφωνα με το γιατρό που τον χειρούργησε
Ειδήσεις
20:22 - 15 Απρ 2026

Κρίσιμες οι επόμενες δέκα ημέρες για το Γιώργο Μυλωνάκη, σύμφωνα με το γιατρό που τον χειρούργησε

Reporter.gr Newsroom
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Ο γιατρός, Ευτύχιος Αρχοντάκης που χειρούργησε τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργο Μυλωνάκη στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» μίλησε νωρίτερα σήμερα (15/4) για την κατάσταση της υγείας του, μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη λόγω ρήξης ανευρύσματος και την εισαγωγή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.      

Πιο συγκεκριμένα, όπως ανέφερε σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ΑΝΤ1, οι επόμενες δέκα ημέρες θεωρούνται κρίσιμες για την πορεία της υγείας του και ότι απαιτείται χρόνος ώστε να ξεπεραστούν οι άμεσοι κίνδυνοι. Εκτίμησε πως πιο σαφής εικόνα για την εξέλιξη της κατάστασης θα υπάρχει μετά την παρέλευση περίπου δέκα ημερών, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι «θα είναι δέκα μέρες αγωνίας». Παράλληλα, ανέφερε πως η ιατρική ομάδα αντέδρασε άμεσα, τονίζοντας ότι «το ανεύρυσμα αποκλείστηκε αμέσως» και εκφράζοντας ικανοποίηση για την έκβαση της επέμβασης.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με τις διεθνείς ιατρικές οδηγίες, η αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών πρέπει να γίνεται εντός 48 ωρών, καθώς ο κίνδυνος ρήξης είναι αυξημένος κυρίως τις πρώτες ώρες μετά το επεισόδιο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Μυλωνάκης υποβλήθηκε σε εμβολισμό του ανευρύσματος, με στόχο τη διακοπή της αιμορραγίας, και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού». Σύμφωνα με την επίσημη ιατρική ανακοίνωση, η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 9 το πρωί της Τετάρτης (15/4), κατά τη διάρκεια της πρωινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου, γνωστής και ως «πρωινού καφέ», όπου ο Πρωθυπουργός συναντάται με στενούς συνεργάτες του για τον σχεδιασμό της ημέρας. Εκεί, ο υφυπουργός υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο και, ενώ γίνονταν προσπάθειες να ανακτήσει τις αισθήσεις του, κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

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