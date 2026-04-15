ΠΑΣΟΚ: Την επόμενη μέρα της παραίτησης Λαζαρίδη από τη ΓΓ Νέας Γενιάς προσελήφθη η σύζυγός του

«Όσο περνούν οι ώρες και έρχονται νέες αποκαλύψεις για τον κ. Λαζαρίδη, ο Πρωθυπουργός εκτίθεται περισσότερο», αναφέρει σήμερα (15/4) σε νεότερη ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη:

«Η κυβέρνηση και προσωπικά ο κ. Μητσοτάκης επέλεξαν να σιωπήσουν και για τη δεύτερη περίπτωση όπου το 2013 ο κ. Λαζαρίδης εμφανίζεται να προσλαμβάνεται στη Γραμματεία Ισότητας με αποδοχές ΠΕ από το δημόσιο. Η ιστοσελίδα ethnos.gr αποκαλύπτει ότι όταν ο κ. Λαζαρίδης παραιτήθηκε ακολουθώντας τον κ. Μητσοτάκη στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, την επόμενη κιόλας ημέρα η θέση καταλήφθηκε από… τη σύζυγό του.

Οικογενειακή υπόθεση, λοιπόν, οι θέσεις στο δημόσιο για τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Μάλλον τους ήθελαν γιατί ήταν «ωραίοι» ως οικογένεια. Επάγγελμα κολλητός Μητσοτάκη», καταλήγει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης».

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