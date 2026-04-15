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Σαρωτικές περικοπές στο BBC: Καταργούνται 2.000 θέσεις εργασίας - Το μεγαλύτερο κύμα απολύσεων εδώ και 15 χρόνια
Ειδήσεις
20:07 - 15 Απρ 2026

Σαρωτικές περικοπές στο BBC: Καταργούνται 2.000 θέσεις εργασίας - Το μεγαλύτερο κύμα απολύσεων εδώ και 15 χρόνια

Reporter.gr Newsroom
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Το BBC σχεδιάζει την κατάργηση περίπου 2.000 θέσεων εργασίας, δηλαδή σχεδόν του 10% του προσωπικού του, στο πλαίσιο ενός προγράμματος μείωσης δαπανών που θα εφαρμοστεί μέσα στα επόμενα τρία χρόνια. Όπως επισημαίνεται, πρόκειται για το μεγαλύτερο κύμα περικοπών στο δυναμικό του βρετανικού οπτικοακουστικού οργανισμού εδώ και 15 χρόνια, σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης.    

Ειδικότερα, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας είχε ήδη ανακοινώσει σχέδια για μείωση των συνολικών του εξόδων κατά 10%, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνίσει μέχρι τώρα τον αντίκτυπο που αυτό θα έχει στις θέσεις εργασίας.

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω εξελίξεις έρχονται στον απόηχο της παραίτησης του γενικού διευθυντή του οργανισμού, αλλά και της νομικής ενέργειας του Ντόναλντ Τραμπ κατά του BBC για συκοφαντική δυσφήμηση, μετά τη μετάδοση ενός μοντάζ που θεωρήθηκε ως παραπλανητικό.

Σύμφωνα με το πρακτορείο PA και το τηλεοπτικό δίκτυο Sky News, οι περικοπές έχουν ήδη ανακοινωθεί στο προσωπικό, αν και το BBC δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τις πληροφορίες αυτές μέχρι στιγμής.

Οι μειώσεις αυτές έρχονται λίγο πριν αναλάβει καθήκοντα ο νέος γενικός διευθυντής του BBC, Ματ Μπρίτιν, πρώην στέλεχος της Google, ο οποίος θα ξεκινήσει επίσημα στις 18 Μαΐου.

Όπως αναφέρουν βρετανικά μέσα, η συνολική μείωση δαπανών κατά 10% αντιστοιχεί περίπου σε 600 εκατομμύρια στερλίνες (περίπου 690 εκατομμύρια ευρώ) και αναμένεται να περιλαμβάνει όχι μόνο απολύσεις, αλλά και περικοπές σε τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα.

Παράλληλα, τα οικονομικά προβλήματα του BBC έχουν επιδεινωθεί λόγω της μείωσης των εσόδων από το ετήσιο τέλος τηλεθέασης, το οποίο αμφισβητείται ολοένα και περισσότερο και σήμερα ανέρχεται στις 174,50 λίρες.

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