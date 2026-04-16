Κεφαλονιά: Αλληλοκατηγορούνται οι τρεις συλληφθέντες – Όλοι ρίχνουν το φταίξιμο στο θύμα

Οι τρεις δράστες αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα. Ο καθένας επιρρίπτει την ευθύνη στον άλλον σε σχέση με τον θάνατο της 19χρονης, ενώ πολλά παραμένουν αδιευκρίνιστα για το τι συνέβη στο δίκλινο δωμάτιο τουριστικού καταλύματος — απαντήσεις που αναμένουν με αγωνία και οι γονείς της.

Το μοναδικό κοινό σημείο στις καταθέσεις φαίνεται να είναι η απόδοση ευθυνών στην ίδια τη 19χρονη, με τους εμπλεκόμενους να υποστηρίζουν ότι εκείνη επέμεινε στη χρήση κοκαΐνης, μάλιστα δύο φορές, και ότι η ίδια ήταν εκείνη που έκλεισε το δωμάτιο.

Παράλληλα, προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το πώς διαμορφώθηκε το σκηνικό μετά το περιστατικό: ποιος επιχείρησε να αποκρύψει στοιχεία και ποιος τελικά κάλεσε το ΕΚΑΒ. Οι εκδοχές των τριών διαφέρουν σημαντικά. Ένας εκ των δραστών υποστηρίζει ότι ο ίδιος επέμεινε στην κλήση του ΕΚΑΒ, κατηγορώντας τους άλλους δύο ότι επιχείρησαν συγκάλυψη. Από την πλευρά τους, οι άλλοι δύο ισχυρίζονται ότι εκείνοι ήταν που κάλεσαν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

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