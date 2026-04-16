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Κεφαλονιά: Αλληλοκατηγορούνται οι τρεις συλληφθέντες – Όλοι ρίχνουν το φταίξιμο στο θύμα
Ειδήσεις
20:51 - 16 Απρ 2026

Κεφαλονιά: Αλληλοκατηγορούνται οι τρεις συλληφθέντες – Όλοι ρίχνουν το φταίξιμο στο θύμα

Reporter.gr Newsroom
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Αντιμέτωποι με βαριές κακουργηματικές κατηγορίες βρίσκονται οι τρεις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση θανάτου της 19χρονης στην Κεφαλονιά, με τις καταθέσεις τους να παρουσιάζουν σοβαρές αντιφάσεις για τις κρίσιμες στιγμές στο δωμάτιο τουριστικού καταλύματος, αλλά και για τις ενέργειες που ακολούθησαν.

Οι τρεις δράστες αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα. Ο καθένας επιρρίπτει την ευθύνη στον άλλον σε σχέση με τον θάνατο της 19χρονης, ενώ πολλά παραμένουν αδιευκρίνιστα για το τι συνέβη στο δίκλινο δωμάτιο τουριστικού καταλύματος — απαντήσεις που αναμένουν με αγωνία και οι γονείς της.

Το μοναδικό κοινό σημείο στις καταθέσεις φαίνεται να είναι η απόδοση ευθυνών στην ίδια τη 19χρονη, με τους εμπλεκόμενους να υποστηρίζουν ότι εκείνη επέμεινε στη χρήση κοκαΐνης, μάλιστα δύο φορές, και ότι η ίδια ήταν εκείνη που έκλεισε το δωμάτιο.

Παράλληλα, προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το πώς διαμορφώθηκε το σκηνικό μετά το περιστατικό: ποιος επιχείρησε να αποκρύψει στοιχεία και ποιος τελικά κάλεσε το ΕΚΑΒ. Οι εκδοχές των τριών διαφέρουν σημαντικά. Ένας εκ των δραστών υποστηρίζει ότι ο ίδιος επέμεινε στην κλήση του ΕΚΑΒ, κατηγορώντας τους άλλους δύο ότι επιχείρησαν συγκάλυψη. Από την πλευρά τους, οι άλλοι δύο ισχυρίζονται ότι εκείνοι ήταν που κάλεσαν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

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