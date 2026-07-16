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Σκρέκας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Εμπιστεύομαι τη Δικαιοσύνη – Ζητώ άμεση εκδίκαση για να αποκατασταθεί η αλήθεια
Πολιτική
13:26 - 16 Ιουλ 2026

Σκρέκας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Εμπιστεύομαι τη Δικαιοσύνη – Ζητώ άμεση εκδίκαση για να αποκατασταθεί η αλήθεια

Reporter.gr Newsroom
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Την πλήρη εμπιστοσύνη του στην ελληνική Δικαιοσύνη εκφράζει ο πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Σκρέκας, μετά την άσκηση πλημμεληματικής δίωξης σε βάρος του από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε δήλωσή του, ο κ. Σκρέκας υπογραμμίζει ότι επιθυμεί την ταχεία προσφυγή της υπόθεσης στη δικαστική κρίση, προκειμένου, όπως αναφέρει, να αποσαφηνιστούν πλήρως τα πραγματικά περιστατικά και να μην παραμείνει καμία αμφιβολία γύρω από το όνομά του.

«Όπως έχω δηλώσει από την πρώτη στιγμή, εμπιστεύομαι απόλυτα την ελληνική Δικαιοσύνη και ζητώ την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η αλήθεια και να μην παραμένει καμία σκιά», σημειώνει χαρακτηριστικά.

«Πρόκειται για πραγματικό αγρότη με πραγματική παραγωγή»

Ο πρώην υπουργός αναφέρεται ειδικά στη φύση της υπόθεσης που τον αφορά, επισημαίνοντας ότι δεν σχετίζεται –όπως τονίζει– με ανύπαρκτες καλλιέργειες ή παράνομες ενισχύσεις.

«Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά πραγματικό αγρότη, με πραγματική παραγωγή. Δεν αφορά ανύπαρκτη καλλιέργεια, εικονική δραστηριότητα ή παράνομη είσπραξη ενισχύσεων», αναφέρει στη δήλωσή του.

Ο κ. Σκρέκας εκφράζει την πεποίθηση ότι η δικαστική διαδικασία θα αναδείξει όλες τις πτυχές της υπόθεσης και θα οδηγήσει στην πλήρη αποκατάσταση της εικόνας του.

«Είμαι βέβαιος ότι η δικαστική διαδικασία θα αναδείξει την πραγματική διάσταση της υπόθεσης, θα φωτίσει όλα τα πραγματικά περιστατικά και θα αποκαταστήσει πλήρως την αλήθεια», σημειώνει.

Οι διώξεις και τα πρόσωπα που παραπέμπονται

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε πλημμεληματικές διώξεις σε βάρος τεσσάρων εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα, οι κατηγορίες αφορούν τους:

  1. Κώστα Σκρέκα
  2. Χρήστο Μπουκώρο
  3. Μάξιμο Σενετάκη

οι οποίοι, κατά περίπτωση, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Η βουλευτής Κατερίνα Παπακώστα αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.

Τα πρόσωπα για τα οποία ασκήθηκαν πλημμεληματικές διώξεις αναμένεται να οδηγηθούν απευθείας στο ακροατήριο, με την επίδοση κλητήριου θεσπίσματος.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/07/2026 - 13:38
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