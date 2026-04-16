Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση ο Γιώργος Μυλωνάκης

Σύμφωνα με το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν, οι θεράποντες ιατροί εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι για την πορεία της υγείας του, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη.
Καθοριστικό θεωρείται το επόμενο δεκαήμερο, καθώς θα φανεί η ανταπόκριση του οργανισμού του μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε. Τον κ. Μυλωνάκη επισκέφθηκε και σήμερα ο πρωθυπουργός, ο οποίος ενημερώθηκε αναλυτικά από τους γιατρούς για την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του στενού του συνεργάτη.
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