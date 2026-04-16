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Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση ο Γιώργος Μυλωνάκης
Ειδήσεις
20:37 - 16 Απρ 2026

Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση ο Γιώργος Μυλωνάκης

Reporter.gr Newsroom
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Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, έπειτα από σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη.

Σύμφωνα με το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν, οι θεράποντες ιατροί εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι για την πορεία της υγείας του, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη.

Καθοριστικό θεωρείται το επόμενο δεκαήμερο, καθώς θα φανεί η ανταπόκριση του οργανισμού του μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε. Τον κ. Μυλωνάκη επισκέφθηκε και σήμερα ο πρωθυπουργός, ο οποίος ενημερώθηκε αναλυτικά από τους γιατρούς για την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του στενού του συνεργάτη.

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