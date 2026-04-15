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Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στους κατηγορούμενους για τον θάνατο 19χρονης στην Κεφαλονιά
Ειδήσεις
15:32 - 15 Απρ 2026

Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στους κατηγορούμενους για τον θάνατο 19χρονης στην Κεφαλονιά

Reporter.gr Newsroom
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Σε ιδιαίτερα βαριές κατηγορίες αναβαθμίστηκε η ποινική δίωξη εις βάρος των τριών συλληφθέντων για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης στο Αργοστόλι, καθώς πλέον διώκονται για ανθρωποκτονία από πρόθεση τελούμενη διά παραλείψεως, σε συνδυασμό με διακεκριμένη περίπτωση κατοχής και χρήσης ναρκωτικών ουσιών.

Οι κατηγορούμενοι πρόκειται να απολογηθούν την Παρασκευή 17 Απριλίου, ενώ στο Δικαστικό Μέγαρο έχουν ληφθεί αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με τους ίδιους να εμφανίζονται ακόμη και με αλεξίσφαιρα γιλέκα.

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο θάνατος της νεαρής φαίνεται να οφείλεται σε καρδιακή ανακοπή. Ωστόσο, τα οριστικά συμπεράσματα αναμένονται μετά την ολοκλήρωση των τοξικολογικών εξετάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η 19χρονη εντοπίστηκε νεκρή την Τρίτη στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου. Από την έρευνα των Αρχών και την ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού προκύπτει ότι οι τρεις κατηγορούμενοι βρίσκονταν μαζί της πριν το περιστατικό, ενώ ένας εξ αυτών φέρεται να τη μετέφερε στο σημείο, συνοδευόμενος από τους άλλους δύο.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι κατ’ οίκον έρευνες με την παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από τις αρμόδιες αρχές.

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