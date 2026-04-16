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Το νέο AI της Anthropic κάνει περισσότερα… αλλά όχι τα πάντα
Τεχνολογία
20:22 - 16 Απρ 2026

Το νέο AI της Anthropic κάνει περισσότερα… αλλά όχι τα πάντα

Reporter.gr Newsroom
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Η Anthropic ανακοίνωσε την Πέμπτη (16/4) ένα νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, το Claude Opus 4.7, το οποίο, όπως αναφέρει η εταιρεία, αποτελεί βελτίωση σε σχέση με προηγούμενες εκδόσεις, αλλά είναι «λιγότερο συνολικά ικανό» από το πιο πρόσφατο μοντέλο της, Claude Mythos Preview.

Σύμφωνα με το CNBC, το Claude Opus 4.7 εμφανίζεται πιο αποτελεσματικό σε τομείς όπως η ανάπτυξη λογισμικού, η πιστή εκτέλεση οδηγιών και η ολοκλήρωση πραγματικών εργασιών. Σύμφωνα με την Anthropic, πρόκειται για το ισχυρότερο μοντέλο που είναι αυτή τη στιγμή ευρέως διαθέσιμο. Ωστόσο, οι δυνατότητές του στον κυβερνοχώρο δεν φτάνουν το επίπεδο του Claude Mythos Preview, το οποίο διατίθεται μόνο σε επιλεγμένες εταιρείες στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας κυβερνοασφάλειας Project Glasswing.

«Κυκλοφορούμε το Opus 4.7 με μηχανισμούς ασφαλείας που εντοπίζουν και μπλοκάρουν αυτόματα αιτήματα που υποδηλώνουν απαγορευμένες ή υψηλού κινδύνου χρήσεις στον τομέα της κυβερνοασφάλειας», ανέφερε η εταιρεία. «Όσα μάθουμε από την πραγματική χρήση αυτών των μηχανισμών θα μας βοηθήσουν να προχωρήσουμε προς τον στόχο της ευρείας διάθεσης μοντέλων επιπέδου Mythos.»

Από την ίδρυσή της το 2021, η Anthropic έχει επενδύσει σημαντικά στη δημιουργία μιας εικόνας εταιρείας που δίνει προτεραιότητα στην ασφαλή και υπεύθυνη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, διαφοροποιούμενη από ανταγωνιστές όπως η OpenAI.

Η έναρξη του Project Glasswing έχει ήδη οδηγήσει σε σημαντικές συναντήσεις μεταξύ μελών της κυβέρνησης Τραμπ, στελεχών τεχνολογικών εταιρειών και τραπεζικών οργανισμών, με αντικείμενο τους κινδύνους ασφάλειας που ενέχουν τα ισχυρά μοντέλα AI.

Η κυκλοφορία του Claude Opus 4.7 έρχεται λίγο μετά το Claude Opus 4.6, που παρουσιάστηκε τον Φεβρουάριο. Η Anthropic υποστηρίζει ότι το νέο μοντέλο υπερέχει σε πολλούς τομείς, όπως η ανάπτυξη κώδικα με πράκτορες (agentic coding), η πολυεπιστημονική συλλογιστική, η εκτεταμένη χρήση εργαλείων και η αυτόνομη αλληλεπίδραση με υπολογιστικά συστήματα.

Επιπλέον, η εταιρεία πειραματίστηκε με τεχνικές για τη «διαφοροποιημένη μείωση» των κυβερνο-δυνατοτήτων του μοντέλου κατά την εκπαίδευσή του.

Η Anthropic καλεί επαγγελματίες της ασφάλειας που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το μοντέλο για νόμιμους σκοπούς κυβερνοασφάλειας να υποβάλουν αίτηση μέσω ειδικού προγράμματος πιστοποίησης.

Το Claude Opus 4.7 είναι διαθέσιμο σε όλα τα προϊόντα Claude της Anthropic, μέσω API, καθώς και μέσω παρόχων cloud όπως η Microsoft, η Google και η Amazon, με την ίδια τιμή που είχε και το προηγούμενο μοντέλο, Claude Opus 4.6.

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