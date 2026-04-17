Νεκρή εντοπίστηκε 17χρονη στη Διώρυγα της Κορίνθου

Νεκρή εντοπίστηκε μια κοπέλα στη Διώρυγα της Κορίνθου.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (17/4) όταν σορός νεαρής κοπέλας εντοπίστηκε να επιπλέει στα νερά της Διώρυγας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για κοπέλα περίπου 17 ετών.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές, με επιχείρηση σε εξέλιξη για την ανάσυρση της σορού στην περιοχή της Ποσειδωνίας Κορίνθου. Στο σημείο επιχειρούν στελέχη του Λιμεναρχείου, ενώ μετά την ανάσυρση θα ακολουθήσει η μεταφορά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στη συνέχεια αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης, καθώς και η ιατροδικαστική εξέταση που θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου.