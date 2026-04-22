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Δολοφονημένη βρέθηκε η Ελευθερία Γιακουμάκη - Ποιος είναι ο δράστης
Ειδήσεις
19:22 - 22 Απρ 2026

Δολοφονημένη βρέθηκε η Ελευθερία Γιακουμάκη - Ποιος είναι ο δράστης

Reporter.gr Newsroom
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Οι φόβοι της οικογένειας της Ελευθερίας Γιακουμάκη επιβεβαιώθηκαν και η 43χρονη γυναίκα που είχε εξαφανιστεί πριν από τρεις ημέρες βρέθηκε νεκρή.

Η σορός της γυναίκας εντοπίστηκε μέσα στο αυτοκίνητό της, στο πίσω κάθισμα, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας Ηρακλείου, κατά τη διάρκεια ερευνών από την ΕΜΑΚ και την ΕΛΑΣ, φέροντας τραύμα από όπλο.

Στο όχημα δεν βρέθηκε όπλο, γεγονός που εκ των πραγμάτων αποκλείει την πιθανότητα αυτοκτονίας, παραπέμποντας σε δολοφονική ενέργεια.

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Στο σημείο μετέβησαν άμεσα αστυνομικοί από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για να πάρουν στοιχεία από το αυτοκίνητο της 43χρονης καθώς επίσης και ιατροδικαστής.

Υπενθυμίζεται πως ο 40χρονος πρώην σύντροφος της Ελευθερίας είχε εντοπιστεί νεκρός την Τρίτη (21/4) στον προφήτη Ηλία, στο σημείο που επισκεπτόταν συχνά με την 43χρονη όταν είχαν σχέση. Ο 40χρονος φαίνεται να έχει αυτοκτονήσει.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhzsuckl5sah?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ο 40χρονος είναι σύμφωνα με τις έρευνες της αστυνομίας ο δράστης, καθώς κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τον 40χρονο να συναντά την 43χρονη κοντά σε παρεκκλήσι, να χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό της και να την εγκαταλείπει κοντά στην περιοχή όπου βρέθηκε νεκρή.

Η αστυνομία εκτιμά ότι δολοφονήθηκε από τον 40χρονο πρώην σύντροφό της το πρωί της Κυριακής 19 Απριλίου, όταν χάθηκαν τα ίχνη της.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/04/2026 - 20:05
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