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Κολωνός: 73χρονος επίδοξος ληστής καταστήματος με περίστροφο – Συνελήφθη από τη ΔΙΑΣ
Ειδήσεις
15:42 - 30 Απρ 2026

Κολωνός: 73χρονος επίδοξος ληστής καταστήματος με περίστροφο – Συνελήφθη από τη ΔΙΑΣ

Reporter.gr Newsroom
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Να ληστέψει υπάλληλο καταστήματος με την απειλή περιστρόφου επιχείρησε 73χρονος άνδρας, ο οποίος συνελήφθη τις πρωινές ώρες της Τετάρτης (29/4) στην περιοχή του Κολωνού από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./ΓΑΔΑ.  

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κολωνού/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./ΓΑΔΑ για απόπειρα ληστείας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 73χρονος εισήλθε το πρωί σε κατάστημα της περιοχής, όπου, απειλώντας με περίστροφο, πλησίασε τον υπάλληλο και απαίτησε χρηματικό ποσό.

Ο υπάλληλος αντέδρασε και ο δράστης τράπηκε σε φυγή, ενώ άμεσα ειδοποιήθηκε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης.

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Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., έπειτα από αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή του Κολωνού, τον εντόπισαν και τον ακινητοποίησαν, οδηγώντας τον στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κολωνού για τη σχηματισμό της δικογραφίας.

Στη συνέχεια, σε έρευνα στην οικία του εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το περίστροφο που φέρεται να χρησιμοποίησε στην απόπειρα ληστείας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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