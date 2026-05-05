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ΕΚΠΑ: Αναβάθμιση φοιτητικών εστιών – Ανακαινίστηκαν 20 κοινόχρηστοι χώροι
Ειδήσεις
11:47 - 05 Μάι 2026

ΕΚΠΑ: Αναβάθμιση φοιτητικών εστιών – Ανακαινίστηκαν 20 κοινόχρηστοι χώροι

Reporter.gr Newsroom
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Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), υλοποιεί ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αναβάθμισης των φοιτητικών εστιών, με βασικό στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, την ενίσχυση της ασφάλειας και την αναβάθμιση της καθημερινότητας των φοιτητών.  

Στο πλαίσιο του σχεδίου, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες παρεμβάσεις στις Φοιτητικές Εστίες του ΕΚΠΑ, που περιλάμβαναν την εκκένωση χώρων που τελούσαν υπό κατάληψη, τον καθαρισμό τους, την αποκατάσταση των υποδομών και την εκ νέου απόδοσή τους στη φοιτητική κοινότητα, έπειτα από πολλά χρόνια αδράνειας.

Οι εργασίες συνοδεύτηκαν από τη δημιουργία νέων επιπλωμένων χώρων, αναγνωστηρίων και τη λειτουργία σύγχρονου γυμναστηρίου, ενώ εγκαταστάθηκε και σύστημα ελεγχόμενης εισόδου με κάρτα, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και την καλύτερη οργάνωση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, μέσω δωρεάς της HELLENiQ ENERGY, αναβαθμίστηκαν κοινόχρηστοι χώροι με την τοποθέτηση καθιστικών επίπλων, δημιουργώντας ένα πιο λειτουργικό και φιλικό περιβάλλον για πάνω από 500 φοιτητές που διαμένουν στις εστίες.

Η τελετή παράδοσης πραγματοποιήθηκε στις 21 Απριλίου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Πανεπιστημίου, του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και της εταιρείας.

Ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, σημείωσε ότι «η συνεχής αναβάθμιση των υποδομών φοιτητικής μέριμνας αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για το Πανεπιστήμιο Αθηνών» και πρόσθεσε πως «μέσα από αυτές τις συντονισμένες παρεμβάσεις δημιουργούμε ένα σύγχρονο, λειτουργικό και ανθρώπινο περιβάλλον για τους φοιτητές μας».

Η πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Άννα Ροκοφύλλου, δήλωσε ότι «σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να παραδώσουμε στους φοιτητές που μένουν στη Φοιτητική Εστία Αθηνών, 20 ανακαινισμένους κοινόχρηστους χώρους», επισημαίνοντας ότι «στόχος όλων μας είναι οι δημόσιες φοιτητικές εστίες να γίνονται πιο λειτουργικές, πιο όμορφες, πιο ανθρώπινες, πιο ασφαλείς».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης, ανέφερε ότι «η επένδυση στην εκπαίδευση και στους νέους ανθρώπους είναι επένδυση στο μέλλον της χώρας» και πρόσθεσε πως «συνεχίζουμε να είμαστε στο πλευρό της νέας γενιάς και των φοιτητών μας».

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