Η τιμή του ΕΚΠΑ στον Ευάγγελο Βενιζέλο και κάποιες παρουσίες με νόημα

Σε μία ειδική τελετή στην Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Ευάγγελος Βενιζέλος αναγορεύεται την Τετάρτη, 6 Μαΐου, επίτιμος διδάκτωρ της Νομικής Σχολής και του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Η τελετή δεν έχει πολιτική χροιά, είναι ένα επιστέγασμα της μακράς και πολυδιάστατης ακαδημαϊκής πορείας του πρώην αντιπροέδρου της κυβέρνησης. Παρά ταύτα, έχουν τη σημασία τους οι παρουσίες, αφού ανάμεσα στο πλήθος των προσκεκλημένων, αναμένεται να βρεθούν οι πρώην Πρωθυπουργοί, Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς.

Για όση αξία έχει, ο κ. Σαμαράς δεν ήταν παρών στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια του Κολλεγίου Αθηνών (με το οποίο έχει στενή προσωπική και οικογενειακή σύνδεση) την προηγούμενη Δευτέρα, όπου κεντρικός ομιλητής ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης…