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Δήμας: Η ανάπτυξη των υποδομών λειτουργεί καταλυτικά για την κτηματαγορά
Ειδήσεις
19:15 - 06 Μάι 2026

Δήμας: Η ανάπτυξη των υποδομών λειτουργεί καταλυτικά για την κτηματαγορά

Reporter.gr Newsroom
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Τα δημόσια έργα αποτελούν καθοριστικό συντελεστή για τη διαμόρφωση του δημόσιου χώρου, τόνισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, στον χαιρετισμό του στο 19ο Red Meeting Point.

Ο κ. Δήμας ανέφερε πως ο τομέας των κατασκευών είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την πορεία της εθνικής οικονομίας, τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών και απασχόλησης όσο και ως συντελεστής διαμόρφωσης του δημόσιου χώρου.

Όπως σημείωσε: «η πρόοδος των υποδομών λειτουργεί καταλυτικά για την κτηματαγορά, καθώς περιοχές που μέχρι χθες ήταν εκτός επενδυτικού ενδιαφέροντος εντάσσονται πλέον στον αναπτυξιακό σχεδιασμό, με αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων οικιστικών και εμπορικών πόλων και την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης».

Ο κ. Δήμας δήλωσε ότι σε όλη την Ελλάδα εξελίσσονται εμβληματικά έργα που ενισχύουν τη συνδεσιμότητα, βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και δημιουργούν νέες προοπτικές ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε:

  1. Στις επεκτάσεις του Μετρό στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
  2. Στην ανανέωση του στόλου των αστικών λεωφορείων στις δύο πόλεις με σύγχρονα οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
  3. Στη δρομολόγηση παρεμβάσεων στην Αττική, όπως ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά και η βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας στην έξοδο της Μεταμόρφωσης.
  4. Στην κατασκευή της Υπερυψωμένης Λεωφόρου Ταχείας Κυκλοφορίας Θεσσαλονίκης. Το έργο έχει ολοκληρωθεί κατά 50% και προβλέπεται να διπλασιάσει τη χωρητικότητα του οδικού άξονα.
  5. Στον Αυτοκινητόδρομο Ε65, ο οποίος θα αλλάξει τον οδικό χάρτη της ηπειρωτικής Ελλάδας και η πρόοδος στο τελευταίο, βόρειο τμήμα Καλαμπάκα – Γρεβενά είναι, πλέον, στο 95%.
  6. Στον ΒΟΑΚ, όπου έχουν αναπτυχθεί εργοτάξια και στις τρεις εργολαβίες, από τα Χανιά μέχρι τον Άγιο Νικόλαο.
  7. Στην κατασκευή του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλλι.

Επιπλέον, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ανέδειξε τη σημασία έργων μικρότερου προϋπολογισμού, αλλά υψηλής προστιθέμενης αξίας για τις τοπικές κοινωνίες, όπως οι νέες κτηριακές υποδομές στην εκπαίδευση, την υγεία και τη Δικαιοσύνη.

Συμπλήρωσε πως το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει διαμορφώσει ενιαίο θεσμικό πλαίσιο για την προώθηση των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας από τους Δήμους και άλλους φορείς, μέσω των οποίων προωθούνται ήπιες μορφές μετακίνησης, ενισχύεται η ηλεκτροκίνηση και βελτιώνεται η προσβασιμότητα.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Δήμας υπογράμμισε ότι στόχος είναι να παραδοθούν στις επόμενες γενιές υποδομές σύγχρονες, βιώσιμες και ανθεκτικές, φιλικές προς το περιβάλλον και προσβάσιμες σε όλους τους πολίτες, χωρίς αποκλεισμούς, επισημαίνοντας ότι σε αυτή την προσπάθεια, είναι πάντα πολύτιμη η συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα με τον οποίο αναπτύσσονται, πολύ συχνά, θετικές συνέργειες.

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