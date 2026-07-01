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Δήμας για Σκαραμαγκά: Ξεκινά έργο-μαμούθ €40,8 εκατ. για τρεις ανισόπεδους κόμβους και νέα Περιφερειακή Αιγάλεω
Ειδήσεις
16:15 - 01 Ιουλ 2026

Δήμας για Σκαραμαγκά: Ξεκινά έργο-μαμούθ €40,8 εκατ. για τρεις ανισόπεδους κόμβους και νέα Περιφερειακή Αιγάλεω

Reporter.gr Newsroom
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Η προώθηση της κατασκευής τριών νέων ανισόπεδων κόμβων στην περιοχή του Σκαραμαγκά και η ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω βρέθηκε στο επίκεντρο της τοποθέτησης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, όπου συζητήθηκε η έγκριση της σχετικής σύμβασης.

Ο Υπουργός χαρακτήρισε τη διαδικασία ως το τελικό θεσμικό στάδιο πριν από την υπογραφή της σύμβασης για ένα έργο με έντονο στρατηγικό αποτύπωμα για τη Δυτική Αττική και το σύνολο του Λεκανοπεδίου, σημειώνοντας ότι πρόκειται για παρέμβαση που παρέμενε σε εκκρεμότητα για πάνω από 20 χρόνια. Όπως ανέφερε, η τρέχουσα πολιτική ηγεσία έθεσε ως προτεραιότητα την επίσπευση των διαδικασιών ώστε το έργο να περάσει άμεσα στη φάση της υλοποίησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, η περιοχή του Σκαραμαγκά δέχεται καθημερινά περίπου 100.000 διελεύσεις οχημάτων, εκ των οποίων περίπου 20.000 είναι βαρέα φορτηγά, γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά την κυκλοφορία και την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής. Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, η μέση ταχύτητα εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από 28 σε 47 χλμ./ώρα, ενώ το οικονομικό όφελος για τους χρήστες υπολογίζεται σε περίπου 10 εκατ. ευρώ ετησίως.

Ο κ. Δήμας υπογράμμισε ότι το έργο δεν θα επιβαρύνει τους οδηγούς με διόδια και αναμένεται να προσφέρει τρία βασικά οφέλη: μείωση της ταλαιπωρίας, ταχύτερες μετακινήσεις και αυξημένα επίπεδα οδικής ασφάλειας.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω, την κατασκευή ανισόπεδου ημικόμβου Σκαραμαγκά, την αναβάθμιση του κόμβου Σχιστού, την κατασκευή νέου κόμβου Ναυπηγείων, καθώς και παρεμβάσεις στην Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου και στη Λεωφόρο Σχιστού, μαζί με έργα αντιπλημμυρικής προστασίας μέσω συλλεκτήρων ομβρίων.

Προβλέπονται επίσης επιπλέον τεχνικές παρεμβάσεις μέσω προαιρέσεων, όπως πρόσθετοι κλάδοι σε υφιστάμενους κόμβους και ανακατασκευές γεφυρών, με στόχο τη συνολική αναβάθμιση του οδικού δικτύου της περιοχής.

Η συνολική συμβατική αξία του έργου ανέρχεται σε 40,8 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), ενώ η διάρκεια κατασκευής έχει οριστεί σε 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών τόνισε ότι η έναρξη του έργου σηματοδοτεί μια ουσιαστική παρέμβαση για τη λειτουργικότητα του οδικού δικτύου της Αττικής, επισημαίνοντας ότι το ζητούμενο πλέον είναι η έγκαιρη ολοκλήρωση και η απόδοση των αναμενόμενων οφελών στους πολίτες.

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