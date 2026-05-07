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Ασπρόπυργος: Σε κρίσιμη κατάσταση 12χρονος μετά από τροχαίο με πατίνι
Ειδήσεις
12:42 - 07 Μάι 2026

Ασπρόπυργος: Σε κρίσιμη κατάσταση 12χρονος μετά από τροχαίο με πατίνι

Reporter.gr Newsroom
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Ένα ακόμη παιδί νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση μετά από τροχαίο ατύχημα με πατίνι.  

Πρόκειται για 12χρονο αγόρι που τραυματίστηκε σοβαρά όταν το πατίνι στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο στην περιοχή του Ασπρόπυργου. Μετά το συμβάν, μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Οι γιατροί προχώρησαν σε διασωλήνωσή του και η κατάστασή του παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη.

Οι συνθήκες του ατυχήματος εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές.

Όπως αναφέρουν αρχικές πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη όταν το αυτοκίνητο κινούνταν σε δρόμο της περιοχής με χαμηλή ταχύτητα και το παιδί φέρεται να εμφανίστηκε ξαφνικά από παρακείμενο στενό. Αν και φορούσε κράνος, δεν ήταν σωστά δεμένο, με αποτέλεσμα να εκτιναχθεί κατά τη σύγκρουση.

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