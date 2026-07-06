Πάρνηθα: Επιχείρηση διάσωσης γυναίκας μετά από πτώση 20 μέτρων σε γκρεμό

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Σε επιχείρηση διάσωσης γυναίκας που έπεσε σε γκρεμό βάθους περίπου 20 μέτρων, κοντά στο καταφύγιο «Μπάφι» στην Πάρνηθα, στον δήμο Αχαρνών, προχώρησαν το μεσημέρι της Δευτέρας δυνάμεις της Πυροσβεστικής, έπειτα από κλήση στο 112 λίγο μετά τις 15:00.

Αφού πραγματοποιήθηκε άμεσα ο γεωεντοπισμός της, στο σημείο κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων στελέχη της Ορειβατικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης της 1ης ΕΜΑΚ.

Η γυναίκα εντοπίστηκε τραυματισμένη από δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ενώ πραγματοποιούσε πεζοπορία σε μονοπάτι της περιοχής, έχασε την ισορροπία της και κατέληξε στον γκρεμό.

Οι διασώστες κατάφεραν να την απεγκλωβίσουν έχοντας τις αισθήσεις της, ενώ στη συνέχεια παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά της στο νοσοκομείο.