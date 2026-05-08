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Πολεμικό drone βρέθηκε σε σπηλιά στη Λευκάδα – Ερευνώνται η προέλευση και η αποστολή του
Ειδήσεις
15:24 - 08 Μάι 2026

Πολεμικό drone βρέθηκε σε σπηλιά στη Λευκάδα – Ερευνώνται η προέλευση και η αποστολή του

Reporter.gr Newsroom
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Θρίλερ επικρατεί γύρω από τον εντοπισμό θαλάσσιου drone στρατιωτικού τύπου στη Λευκάδα, το οποίο βρέθηκε από ψαράδες σε σπηλιά στο Ακρωτήριο Δουκάτο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για ναυτικό πολεμικό drone μεγάλου μεγέθους, το οποίο εντοπίστηκε σε σπηλιά, με τις μηχανές αναμένες. Οι ψαράδες το ρυμούλκησαν στο πλησιέστερο λιμάνι, όπου παραλήφθηκε από στελέχη του Λιμενικού Σώματος.

Στη συνέχεια ζητήθηκε η συνδρομή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να διαπιστωθεί η ταυτότητα του drone αλλά και το εάν φέρει εκρηκτικό φορτίο, ενώ στην υπόθεση έχει εμπλακεί και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Το drone μεταφέρεται στην Αθήνα, όπου θα εξεταστεί από ειδικά κλιμάκια, με στόχο να αποσαφηνιστεί η αποστολή του και οι λόγοι παρουσίας του στην περιοχή.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, που μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα, η μηχανή του φέρεται να ήταν λειτουργική και να διέθετε συστήματα υψηλής τεχνολογίας. Εκτιμάται ότι το μαύρου χρώματος drone ενδέχεται να είναι ουκρανικής κατασκευής, με τις ελληνικές αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες.

Αρχικά εξετάστηκε το ενδεχόμενο να πρόκειται για υπόθεση αστυνομικού ενδιαφέροντος, με πιθανή χρήση του drone για μεταφορά ναρκωτικών, ωστόσο το συγκεκριμένο σενάριο φαίνεται να απομακρύνεται.

Πλέον, μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι το drone να προοριζόταν για επίθεση εναντίον στόχου που σχετιζόταν με τη μεταφορά ενέργειας από ρωσικό λιμάνι προς τη Μεσόγειο, καθώς παρόμοια μέσα έχουν χρησιμοποιηθεί σε επιθέσεις κατά ρωσικών δεξαμενόπλοιων. Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχο περιστατικό είχε καταγραφεί και τον περασμένο Δεκέμβριο νότια της Κρήτης. Παράλληλα εξετάζεται και το ενδεχόμενο το drone να μεταφέρθηκε στην περιοχή από άλλο πλοίο-«μητέρα».

Νωρίτερα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δήλωσε σχετικά:

«Δεν θέλω να πω τίποτα. Βρέθηκε στο Ιόνιο Πέλαγος, κοντά στη Λευκάδα, από ψαράδες, σε σημείο που δεν ήταν ορατό. Οι Ένοπλες Δυνάμεις, που είναι αρμόδιες για τέτοια ζητήματα, το εξετάζουν και θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Σίγουρα δεν είναι κάτι τυχαίο, είναι σοβαρό και οι Ένοπλες Δυνάμεις θα δώσουν απαντήσεις μετά την έρευνα που πραγματοποιούν».

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