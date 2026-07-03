Pegasus: Στόχος παρακολούθησης ο Στέλιος Κούλογλου ενώ ερευνούσε τις υποκλοπές

Ο πρώην ευρωβουλευτής, δημοσιογράφος και ιδρυτής του TVXS, Στέλιος Κούλογλου, βρέθηκε στο στόχαστρο του κατασκοπευτικού λογισμικού Pegasus τουλάχιστον δύο φορές την περίοδο 2022-2023, όταν συμμετείχε ως αναπληρωματικό μέλος στην εξεταστική επιτροπή PEGA του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία διερευνούσε τη χρήση spyware από κράτη-μέλη της ΕΕ.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι επιθέσεις ήταν «zero-click», δίνοντας στους χειριστές του λογισμικού πλήρη πρόσβαση στη συσκευή και στις επικοινωνίες του.

Την αποκάλυψη δημοσιεύει το inside story, επικαλούμενο τα ευρήματα του Citizen Lab, του ίδιου ερευνητικού εργαστηρίου που είχε επιβεβαιώσει τη μόλυνση του κινητού του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη με το Predator. Η υπόθεση χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς ο Κούλογλου φέρεται να στοχοποιήθηκε την περίοδο που συμμετείχε στην επιτροπή PEGA, η οποία είχε συσταθεί ακριβώς για να ερευνήσει την κατάχρηση του Pegasus και άλλων λογισμικών παρακολούθησης από κυβερνήσεις. Το Citizen Lab κάνει λόγο για πιθανή παραβίαση του κοινοβουλευτικού απορρήτου, ενώ στο ρεπορτάζ καταγράφονται έντονες αντιδράσεις από ευρωβουλευτές των Πρασίνων, καθώς και από την πρώην εισηγήτρια της PEGA Σοφί Φαν Βελτ, οι οποίοι ζητούν περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών.

Ο κ. Κούλογλου δήλωσε στο IS ότι θα κινηθεί δικαστικά κατά της NSO Group και κατά αγνώστων για την παραβίαση του τηλεφώνου του, με τις σχετικές ενέργειες να αφορούν τόσο την Ελλάδα όσο και το Βέλγιο. Παράλληλα, σκοπεύει να επαναφέρει το θέμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω των επαφών που διατηρεί, ζητώντας περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και λογοδοσία για τη χρήση του Pegasus σε βάρος μέλους της ίδιας της επιτροπής που ερευνούσε τα κατασκοπευτικά λογισμικά.