Οκτώ θύματα των υποκλοπών κατέθεσαν αγωγή – Διεκδικούν αποζημίωση €7,6 εκατ.

Η υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων εισέρχεται σε νέα φάση, καθώς στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατατέθηκαν οι πρώτες οκτώ αγωγές από θύματα του παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού Predator.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο των θυμάτων, Ζαχαρία Κεσσή, οι αγωγές στρέφονται κατά της εταιρείας Intellexa, καθώς και 13 φυσικών προσώπων που κατηγορούνται για τη συγκρότηση και λειτουργία του επίμαχου δικτύου. Οι ενάγοντες διεκδικούν αποζημίωση ύψους 1 εκατ. ευρώ ο καθένας, επικαλούμενοι την ηθική βλάβη που υπέστησαν.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα (6/7) προσέφυγε στη δικαιοσύνη για το ίδιο θέμα ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

Από τα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, ο κ. Κεσσές υπογράμμισε ότι η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, προαναγγέλλοντας την κατάθεση νέων στοιχείων. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι η εκδίκαση των αγωγών έχει προγραμματιστεί για τις 7 Απριλίου 2027.

Ολόκληρη η δήλωση του κ. Κεσσέ:

«Η υπόθεση της παγίδευσης με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator δεν μπορεί να θαφτεί όσο και να πασχίζουν κάποιοι. Και μόνο το γεγονός ότι εδώ και 4 χρόνια εξακολουθεί να βρίσκεται στην επικαιρότητα ως θεσμική πληγή αποτυπώνει το μέγεθος του σκανδάλου και την πλημμελή έρευνα της υπόθεσης.

Βρίσκεται σε εξέλιξη από μέρους των εντολέων μου μια δέσμη νέων δικαστικών ενεργειών. Κάποιες από αυτές δεν μπορούμε να τις γνωστοποιήσουμε γιατί υπόκεινται στον κανόνα της μυστικότητας της δικαστικής έρευνας. Κάποιες άλλες τις γνωρίζετε από χθες.

Σήμερα σας ανακοινώνουμε ότι κατατέθηκαν ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών οι πρώτες 8 αγωγές θυμάτων του λογισμικού Predator κατά της Intellexa και 13 άλλων φυσικών προσώπων που φέρονται να συγκρότησαν, διοίκησαν και λειτούργησαν το σχετικό δίκτυο. Θα ακολουθήσουν και άλλες σύντομα.

Οι αγωγές στηρίζονται, μεταξύ άλλων, στα πραγματικά περιστατικά που κρίθηκαν από την πρόσφατη καταδικαστική ποινική απόφαση, καθώς και σε εκτενές αποδεικτικό υλικό από ελληνικές και διεθνείς έρευνες. Κατά την εκδίκαση θα εισφερθούν νέα στοιχεία που είναι πολύ πιθανό να αναγκάσουν το αστικό δικαστήριο να διαβιβάσει τα στοιχεία στην ποινική δικαιοσύνη για διερεύνηση κακουργηματικών πράξεων. Συμπεριλαμβάνεται και ένα μέρος των στοιχείων που αδιαφόρησαν να παραλάβουν στις 24.4.2026 οι Εισαγγελείς του Αρείου Πάγου κ. Μπακέλας και Τζαβέλας.

Ζητείται η πλήρης αστική αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστησαν τα θύματα από την παράνομη προσβολή της ιδιωτικής ζωής, του απορρήτου των επικοινωνιών και των προσωπικών τους δεδομένων. Τα ποσά των επιμέρους αποζημιώσεων ανέρχονται στο 1.000.000 κατά άτομο για τις τετελεσμένες παγιδεύσεις. Η εκδίκαση της υπόθεσης έχει οριστεί για τις 7.4.2027.

Οι αγωγές αποτυπώνουν αναλυτικά τη δομή, τη λειτουργία και τον καταμερισμό ρόλων του δικτύου εταιρειών και φυσικών προσώπων που συνδέονται με την ανάπτυξη, διάθεση και χρήση του Predator.

Η διαδικασία αυτή αποτελεί το επόμενο θεσμικό βήμα για την πλήρη λογοδοσία όλων των εμπλεκομένων και την αποκατάσταση των θυμάτων, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο».