ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Οκτώ θύματα των υποκλοπών κατέθεσαν αγωγή – Διεκδικούν αποζημίωση €7,6 εκατ.
Πολιτική
11:51 - 07 Ιουλ 2026

Οκτώ θύματα των υποκλοπών κατέθεσαν αγωγή – Διεκδικούν αποζημίωση €7,6 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων εισέρχεται σε νέα φάση, καθώς στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατατέθηκαν οι πρώτες οκτώ αγωγές από θύματα του παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού Predator.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο των θυμάτων, Ζαχαρία Κεσσή, οι αγωγές στρέφονται κατά της εταιρείας Intellexa, καθώς και 13 φυσικών προσώπων που κατηγορούνται για τη συγκρότηση και λειτουργία του επίμαχου δικτύου. Οι ενάγοντες διεκδικούν αποζημίωση ύψους 1 εκατ. ευρώ ο καθένας, επικαλούμενοι την ηθική βλάβη που υπέστησαν.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα (6/7) προσέφυγε στη δικαιοσύνη για το ίδιο θέμα ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

Από τα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, ο κ. Κεσσές υπογράμμισε ότι η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, προαναγγέλλοντας την κατάθεση νέων στοιχείων. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι η εκδίκαση των αγωγών έχει προγραμματιστεί για τις 7 Απριλίου 2027.

Ολόκληρη η δήλωση του κ. Κεσσέ:

«Η υπόθεση της παγίδευσης με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator δεν μπορεί να θαφτεί όσο και να πασχίζουν κάποιοι. Και μόνο το γεγονός ότι εδώ και 4 χρόνια εξακολουθεί να βρίσκεται στην επικαιρότητα ως θεσμική πληγή αποτυπώνει το μέγεθος του σκανδάλου και την πλημμελή έρευνα της υπόθεσης.

Βρίσκεται σε εξέλιξη από μέρους των εντολέων μου μια δέσμη νέων δικαστικών ενεργειών. Κάποιες από αυτές δεν μπορούμε να τις γνωστοποιήσουμε γιατί υπόκεινται στον κανόνα της μυστικότητας της δικαστικής έρευνας. Κάποιες άλλες τις γνωρίζετε από χθες.

Σήμερα σας ανακοινώνουμε ότι κατατέθηκαν ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών οι πρώτες 8 αγωγές θυμάτων του λογισμικού Predator κατά της Intellexa και 13 άλλων φυσικών προσώπων που φέρονται να συγκρότησαν, διοίκησαν και λειτούργησαν το σχετικό δίκτυο. Θα ακολουθήσουν και άλλες σύντομα.

Οι αγωγές στηρίζονται, μεταξύ άλλων, στα πραγματικά περιστατικά που κρίθηκαν από την πρόσφατη καταδικαστική ποινική απόφαση, καθώς και σε εκτενές αποδεικτικό υλικό από ελληνικές και διεθνείς έρευνες. Κατά την εκδίκαση θα εισφερθούν νέα στοιχεία που είναι πολύ πιθανό να αναγκάσουν το αστικό δικαστήριο να διαβιβάσει τα στοιχεία στην ποινική δικαιοσύνη για διερεύνηση κακουργηματικών πράξεων. Συμπεριλαμβάνεται και ένα μέρος των στοιχείων που αδιαφόρησαν να παραλάβουν στις 24.4.2026 οι Εισαγγελείς του Αρείου Πάγου κ. Μπακέλας και Τζαβέλας.

Ζητείται η πλήρης αστική αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστησαν τα θύματα από την παράνομη προσβολή της ιδιωτικής ζωής, του απορρήτου των επικοινωνιών και των προσωπικών τους δεδομένων. Τα ποσά των επιμέρους αποζημιώσεων ανέρχονται στο 1.000.000 κατά άτομο για τις τετελεσμένες παγιδεύσεις. Η εκδίκαση της υπόθεσης έχει οριστεί για τις 7.4.2027.

Οι αγωγές αποτυπώνουν αναλυτικά τη δομή, τη λειτουργία και τον καταμερισμό ρόλων του δικτύου εταιρειών και φυσικών προσώπων που συνδέονται με την ανάπτυξη, διάθεση και χρήση του Predator.

Η διαδικασία αυτή αποτελεί το επόμενο θεσμικό βήμα για την πλήρη λογοδοσία όλων των εμπλεκομένων και την αποκατάσταση των θυμάτων, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Τελευταία τροποποίηση στις 07/07/2026 - 11:59
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

FT: Οι 5 Έλληνες εφοπλιστές που κυριάρχησαν στις μεταφορές ρωσικού πετρελαίου μετά το πλαφόν της G7
Ναυτιλία

FT: Οι 5 Έλληνες εφοπλιστές που κυριάρχησαν στις μεταφορές ρωσικού πετρελαίου μετά το πλαφόν της G7

ΝΑΤΟ: Εξοπλιστικές συμφωνίες δεκάδων δισεκατομμυρίων στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής
Ειδήσεις

ΝΑΤΟ: Εξοπλιστικές συμφωνίες δεκάδων δισεκατομμυρίων στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής

Πρεμιέρα για τις θερινές εκπτώσεις τη Δευτέρα (13/7)
ΕΜΠΟΡΙΟ

Πρεμιέρα για τις θερινές εκπτώσεις τη Δευτέρα (13/7)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέα επεισόδια στο... Ρετιρέ της δεξιάς πολυκατοικίας: «Αντάρτικο» Σαμαρά κατά της οικογένειας Μητσοτάκη - Η αντίδραση Μαξίμου
Πολιτική

Νέα επεισόδια στο... Ρετιρέ της δεξιάς πολυκατοικίας: «Αντάρτικο» Σαμαρά κατά της οικογένειας Μητσοτάκη - Η αντίδραση Μαξίμου

Φάμελλος προς Μητσοτάκη: Δεν θα σας αφήσουμε να μεθοδεύσετε ακόμη ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα
Πολιτική

Φάμελλος προς Μητσοτάκη: Δεν θα σας αφήσουμε να μεθοδεύσετε ακόμη ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα

Ο Σαμαράς ανοίγει και το φάκελο «υποκλοπές»: Ζητά διερεύνηση της παγίδευσής του με Predator
Πολιτική

Ο Σαμαράς ανοίγει και το φάκελο «υποκλοπές»: Ζητά διερεύνηση της παγίδευσής του με Predator

Αυτογκόλ: Σύνδεση του 25% με Ειδικό Δικαστήριο για τον Μητσοτάκη
Ανεμοδείκτης

Αυτογκόλ: Σύνδεση του 25% με Ειδικό Δικαστήριο για τον Μητσοτάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
07/07/2026 - 12:23

ΡΑΑΕΥ: Προειδοποίηση για τηλεφωνικές απάτες με ψευδή επίκληση του ΔΕΔΔΗΕ

Ειδήσεις
07/07/2026 - 12:20

Βενεζουέλα: Στους 3.535 οι νεκροί από τους δίδυμους σεισμούς – Χιλιάδες παραμένουν άστεγοι

ΑΜΥΝΑ
07/07/2026 - 12:16

Τα μαθήματα από τους πρόσφατους πολέμους: Τι αλλάζει στο πεδίο της μάχης - Οι απόψεις των ειδικών

Υγεία
07/07/2026 - 12:10

Καρκίνος Ουροδόχου Κύστης: Εγκρίθηκε νέα συνδυαστική θεραπεία στην ΕΕ

Πολιτική
07/07/2026 - 12:07

Θεοδωρικάκος: Καλεί την αντιπολίτευση να υπερψηφίσει το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη 

Πολιτική
07/07/2026 - 12:03

Ο Μαρινάκης συμφωνεί με τον Άδωνι για Τσίπρα αλλά… παίρνει αποστάσεις

Επιχειρήσεις
07/07/2026 - 11:59

Η AUSTRIACARD αποκτά την πρώτη παγκοσμίως δημόσια καταχωρισμένη έγκριση Visa 3.1

Πολιτική
07/07/2026 - 11:51

Οκτώ θύματα των υποκλοπών κατέθεσαν αγωγή – Διεκδικούν αποζημίωση €7,6 εκατ.

Ειδήσεις
07/07/2026 - 11:47

Τουρκία: Νέες συλλήψεις δημοσιογράφων στο περιθώριο της συνόδου του ΝΑΤΟ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
07/07/2026 - 11:44

Πειραιώς: Πρώτη ελληνική τράπεζα με πιστοποίηση ISO/IEC 42001 για τη διακυβέρνηση της τεχνητής νοημοσύνης

ΕΜΠΟΡΙΟ
07/07/2026 - 11:39

Πρεμιέρα για τις θερινές εκπτώσεις τη Δευτέρα (13/7)

Ειδήσεις
07/07/2026 - 11:37

ΝΑΤΟ: Εξοπλιστικές συμφωνίες δεκάδων δισεκατομμυρίων στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής

Ναυτιλία
07/07/2026 - 11:32

FT: Οι 5 Έλληνες εφοπλιστές που κυριάρχησαν στις μεταφορές ρωσικού πετρελαίου μετά το πλαφόν της G7

Ειδήσεις
07/07/2026 - 11:28

Αιχμές Φιντάν για το SAFE: Οι περιορισμοί στην αμυντική-βιομηχανική συνεργασία υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα

Αναλύσεις
07/07/2026 - 11:23

Alpha Finance - AXIA: Νέες τιμές-στόχοι για τις ελληνικές τράπεζες - Περιθώριο ανόδου έως 27%

Ειδήσεις
07/07/2026 - 11:20

Εκρήξεις στη Συρία κατά την επίσκεψη Μακρόν – Κανονικά η συνάντηση με τον Αλ Σαράα

Πολιτική
07/07/2026 - 11:14

Δημοσκόπηση Interview: Σταθερά δεύτερη η ΕΛΑΣ του Τσίπρα – Δεν πείθει τους Νεοδημοκράτες ο Σαμαράς

Χρηματιστήρια
07/07/2026 - 11:11

Θετικό πρόσημο στις ευρωαγορές με το βλέμμα στραμμένο στη Fed

Εργασιακά
07/07/2026 - 11:04

e-ΕΦΚΑ: Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου

Πολιτική
07/07/2026 - 10:58

Ο Πολάκης δείχνει την έξοδο στον Φάμελλο και θέλει να γίνει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Επιχειρήσεις
07/07/2026 - 10:54

Καφούνης: Θετικές οι πρώτες ενδείξεις από την εφαρμογή του τέλους των 3 ευρώ στα μικροδέματα 

Πολιτική
07/07/2026 - 10:53

Γεωργιάδης: Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός ο Τσίπρας - Πήρε λεφτά για τους ποινικούς κώδικες

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
07/07/2026 - 10:47

Eurobank: Νέο πρόγραμμα Business Banking για τον κατασκευαστικό κλάδο

Τεχνολογία
07/07/2026 - 10:46

Visa: Πλατφόρμα Visa Threat Intelligence για ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και την πρόληψη της απάτης

Magazino
07/07/2026 - 10:39

Politico: Η Γαλλία στο πλευρό του Εμπαπέ μετά τα ρατσιστικά σχόλια γερουσιαστή της Παραγουάης

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
07/07/2026 - 10:20

Εθνική Ασφαλιστική: Τα στοιχήματα και η πορεία με την Τράπεζα Πειραιώς

Επιχειρήσεις
07/07/2026 - 10:16

Όμιλος Σαρακάκη: Ετήσια μείωση 21,4% των έμμεσων εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου το 2025

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 10:13

Alpha Trust: Aίτημα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς από την Alpha Bank

Επιχειρήσεις
07/07/2026 - 10:13

NEUROPUBLIC ΑΕ: Nέα στρατηγική και νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Πολιτική
07/07/2026 - 10:11

Παρασύρης: «Εκπτώσεις», απεντάξεις και κρυφές αναθεωρήσεις στα προγράμματα αποθήκευσης ενέργειας του Ταμείου Ανάκαμψης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ