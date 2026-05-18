Επιθέσεις με drones σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα – Κλιμακώνεται η πίεση στη ναυτιλία

Δύο εμπορικά πλοία δέχθηκαν επιθέσεις σήμερα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στη Μαύρη Θάλασσα, σε ένα ακόμη επεισόδιο της κλιμακούμενης αντιπαράθεσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Τα περιστατικά σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες, σε θαλάσσια ζώνη όπου συνεχίζεται η ένταση γύρω από τη λειτουργία των ουκρανικών λιμανιών.

Το ένα από τα πλοία ήταν bulk carrier και ανήκει σε κινεζικά συμφέροντα, ενώ σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το πλοίο υπέστη ζημιές μετά από πρόσκρουση drone, ενώ εκδηλώθηκε περιορισμένη πυρκαγιά που τέθηκε υπό έλεγχο. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των μελών του πληρώματος.

Για το δεύτερο πλοίο που επλήγη μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί αναλυτικά στοιχεία για την ταυτότητά του. Και στις δύο περιπτώσεις, οι ζημιές φαίνεται να είναι υλικές.

Ουκρανικές πηγές αποδίδουν τουλάχιστον μία από τις επιθέσεις σε ρωσικό drone τύπου Shahed. Από ρωσικής πλευράς δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση ή σχόλιο για τα συγκεκριμένα περιστατικά.

Τους τελευταίους μήνες, η Μαύρη Θάλασσα λειτουργεί σε καθεστώς αυξημένου κινδύνου για την εμπορική ναυτιλία. Η Ρωσία έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι πλοία που κατευθύνονται προς ουκρανικά λιμάνια μπορεί να θεωρηθούν δυνητικοί στρατιωτικοί στόχοι, ενώ η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της σε ρωσικές ναυτιλιακές και ενεργειακές υποδομές.

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες φάσεις της σύγκρουσης, όπου οι επιθέσεις επικεντρώνονταν κυρίως σε λιμάνια και εγκαταστάσεις, πλέον καταγράφονται πλήγματα απευθείας σε εμπορικά πλοία εν πλω. Αυτό αυξάνει τον επιχειρησιακό κίνδυνο για τα πληρώματα και δημιουργεί νέα πίεση στην ασφαλιστική αγορά.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ένα από τα πλοία συνδέεται με την Κίνα. Η εξέλιξη αυτή προσθέτει γεωπολιτική διάσταση στο περιστατικό, καθώς το Πεκίνο αποτελεί βασικό οικονομικό εταίρο της Ρωσίας. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη αντίδραση από κινεζικής πλευράς, ωστόσο τέτοιου είδους περιστατικά δύσκολα περνούν απαρατήρητα σε διπλωματικό επίπεδο.

Σε επίπεδο αγοράς, τα νέα χτυπήματα ενισχύουν την αβεβαιότητα για τις θαλάσσιες μεταφορές στη Μαύρη Θάλασσα. Τα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου παραμένουν αυξημένα, ενώ οι πλοιοκτήτες και οι διαχειριστές καλούνται να επανεκτιμήσουν τη στάση τους απέναντι στα δρομολόγια προς ουκρανικά λιμάνια.