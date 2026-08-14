Χαλκιδική: Βελτιωμένη η εικόνα από την πυρκαγιά στη Σίβηρη - Σε επιφυλακή για διάσπαρτες εστίες

Βελτιωμένη είναι η εικόνα από την πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σίβηρη Χαλκιδικής, καθώς, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο. Ωστόσο, στην περιοχή παραμένουν πολλές διάσπαρτες εστίες, γεγονός που διατηρεί σε επιφυλακή τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Ειδικότερα, στο σημείο επιχειρούν 227 πυροσβέστες με 57 οχήματα, 13 πεζοπόρα τμήματα, έξι πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Περισσότεροι από 220 πυροσβέστες, μαζί με εθελοντές και ισχυρές επίγειες δυνάμεις, παρέμειναν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή, ενώ μηχανήματα της Περιφέρειας συνέδραμαν στη διάνοιξη και ενίσχυση αντιπυρικών ζωνών, συμβάλλοντας στην αναχαίτιση της φωτιάς.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 3 το μεσημέρι της Πέμπτης (13/8), προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, καθώς η Σίβηρη και η ευρύτερη περιοχή της Κασσάνδρας παρουσιάζουν αυξημένη τουριστική κίνηση αυτή την περίοδο.

Για την προστασία κατοίκων και επισκεπτών ενεργοποιήθηκαν διαδοχικά μηνύματα του 112, με τα οποία ζητήθηκε η απομάκρυνση πολιτών από τη Σίβηρη και τη Φούρκα προς ασφαλέστερα σημεία.

Η επιχείρηση εκκένωσης εξελίχθηκε με σημαντικές δυσκολίες, καθώς η έξοδος από το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής πραγματοποιείται ουσιαστικά μέσω ενός βασικού οδικού άξονα. Η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού οχημάτων είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλες ουρές και σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα.

Απεγκλωβισμοί εκατοντάδων πολιτών από τη θάλασσα

Παράλληλα με την οδική απομάκρυνση, οργανώθηκε μεγάλη επιχείρηση εκκένωσης από τη θάλασσα. Σκάφη του Λιμενικού Σώματος, αλλά και ιδιωτικά σκάφη, συμμετείχαν στην επιχείρηση, μεταφέροντας με ασφάλεια εκατοντάδες ανθρώπους από την παραλία της Σίβηρης προς τη Σάνη και τη Θεσσαλονίκη.

Συνολικά, το Λιμενικό απεγκλώβισε 481 άτομα από την παραλία της Σίβηρης, καθώς η πυρκαγιά είχε καταστήσει δύσκολη την ασφαλή απομάκρυνσή τους από την ξηρά.

Από την πυρκαγιά έχουν καταγραφεί, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ζημιές σε κατοικίες στον οικισμό Ναυτίλος. Η πλήρης αποτίμηση των καταστροφών, ωστόσο, αναμένεται να γίνει όταν καταστεί δυνατή η πρόσβαση των συνεργείων στις πληγείσες περιοχές.

Καθοριστική για τον περιορισμό της πυρκαγιάς ήταν και η συνδρομή των εναέριων μέσων. Τα πυροσβεστικά αεροσκάφη και το ελικόπτερο πραγματοποίησαν συνεχείς ρίψεις νερού έως αργά το απόγευμα, ενισχύοντας την προσπάθεια των επίγειων δυνάμεων και συμβάλλοντας στην ανακοπή της φωτιάς πριν από την έλευση της νύχτας.

Παρά τη σημαντική βελτίωση της κατάστασης, ο δρόμος από την Κασσάνδρα προς τη Φούρκα παραμένει κλειστός. Κάτοικοι και επισκέπτες αναμένουν την απόφαση των αρχών για την ασφαλή επιστροφή τους, προκειμένου να διαπιστώσουν την κατάσταση των κατοικιών και των περιουσιών τους.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς οι διάσπαρτες εστίες παραμένουν ενεργές και οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή αυξάνουν τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων.

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Η καμένη έκταση δεν ξεπερνά τα 3.500 στρέμματα

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννη Αρτοποιό, η προκαταρκτική επιχειρησιακή αποτίμηση δείχνει ότι η έκταση που κάηκε δεν υπερβαίνει τα 3.500 στρέμματα.

Η καμένη περιοχή αποτελεί μικρό μέρος της συνολικής έκτασης της Κασσάνδρας, η οποία υπολογίζεται σε περίπου 334.000 στρέμματα. Ενδεικτική είναι η σύγκριση με τη μεγάλη πυρκαγιά του 2006, όταν είχαν καταστραφεί περίπου 77.000 στρέμματα, έκταση που αντιστοιχεί σχεδόν στο ένα τέταρτο της Κασσάνδρας.

Η χθεσινή επιχείρηση κατάσβεσης χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς η φωτιά εκδηλώθηκε και κινήθηκε σε μια πυκνά δομημένη περιοχή, όπου συνυπάρχουν κατοικίες, τουριστικές εγκαταστάσεις και μεγάλος αριθμός πολιτών λόγω της περιόδου.

Υπό αυτές τις συνθήκες, από την πρώτη στιγμή βασική προτεραιότητα των αρχών ήταν η προστασία της ανθρώπινης ζωής και των περιουσιών, παράλληλα με την προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης της πυρκαγιάς.

Την ίδια ώρα, μετά την καταστροφή, οι επιστήμονες στρέφουν το ενδιαφέρον τους στην επόμενη ημέρα και ειδικότερα στις δυνατότητες φυσικής αναγέννησης του δάσους. Στο επίκεντρο βρίσκεται η χαλέπιος πεύκη, για την οποία εξετάζεται κατά πόσο μπορεί να αναγεννηθεί με φυσικό τρόπο στις περιοχές που επλήγησαν από την πυρκαγιά.