Άλσος Βεΐκου: Συνελήφθη 45χρονος μελισσοκόμος για τη φωτιά – Πρόστιμο €3.557

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 45χρονου μελισσοκόμου για τη φωτιά που ξέσπασε την Πέμπτη (4/6) στο Άλσος Βεΐκου, έπειτα από έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), η οποία τον ταυτοποίησε ως υπεύθυνο για την πρόκληση της πυρκαγιάς.

Από τις πρώτες ώρες μετά το συμβάν, καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων ανέφεραν ότι στην περιοχή βρίσκονταν άτομα που πραγματοποιούσαν εργασίες καπνίσματος μελισσιών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας εκδηλώθηκε φωτιά σε ξερή βλάστηση. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώθηκαν από την αυτοψία των αρμόδιων υπηρεσιών, καθώς διαπιστώθηκε καμένη έκταση σε άμεση γειτνίαση με τα μελίσσια.

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Ο 45χρονος συνελήφθη το βράδυ της ίδιας ημέρας στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ σε βάρος του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.557,81 ευρώ.

Η υπόθεση έχει τεθεί υπόψη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιόν του σήμερα.

Παράλληλα, η ΔΑΕΕ γνωστοποίησε ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 4 Ιουνίου 2026 έχουν βεβαιωθεί 393 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 367.695,645 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 69 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για παραβάσεις που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών.

Όπως επισημαίνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, οι έλεγχοι συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, με στόχο την άμεση διαπίστωση παραβάσεων και την απόδοση των προβλεπόμενων ευθυνών όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.