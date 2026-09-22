Τουρκία: Πυροβολισμοί έξω από λύκειο – Ένας νεκρός μαθητής, πολλοί τραυματίες

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης στην Τουρκία, μετά τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν έξω από λύκειο στην περιοχή Τουργκουτλού της επαρχίας Μανίσα, κοντά στη Σμύρνη.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 8:00 το πρωί, στην περιοχή Αλμπαϊράκ, έξω από το Επαγγελματικό και Τεχνικό Λύκειο Ανατολίας Ιντζί Ουζμέζ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένοπλος άνοιξε πυρ, την ώρα που μαθητές προσέρχονταν στο σχολείο. Το Associated Press μετέδωσε ότι χρησιμοποιήθηκε κυνηγετικό όπλο και ότι οι πυροβολισμοί είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον τέσσερα άτομα, στην πλειονότητά τους μαθητές.

Η νομαρχία της Μανίσα ανακοίνωσε ότι στις 07:59 έλαβε αναφορά για πυροβολισμούς σε περιοχή κοντά στο σχολείο. Αμέσως μετά την ενημέρωση, στην περιοχή κινητοποιήθηκαν ισχυρές αστυνομικές και υγειονομικές δυνάμεις.

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Σε νεότερη ενημέρωση, σύμφωνα με τουρκικές αναφορές, οι αρχές έκαναν λόγο για οκτώ άτομα που επηρεάστηκαν από το περιστατικό, τα οποία μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία για ιατρική φροντίδα.

Παράλληλα, τουρκικά μέσα μεταδίδουν ότι ένας μαθητής υπέκυψε στα τραύματά του. Η πληροφορία αυτή μεταδόθηκε από τον δήμαρχο του Τουργκουτλού, ενώ οι αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για τέσσερις τραυματίες.

Μετά τους πυροβολισμούς, ο δράστης φέρεται να απομακρύνθηκε από το σημείο, με τις αστυνομικές αρχές να ξεκινούν άμεσα επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Νεότερες αναφορές αναφέρουν ότι ο ύποπτος εντοπίστηκε και τέθηκε υπό κράτηση από τις δυνάμεις ασφαλείας.

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Η νομαρχία της Μανίσα είχε αναφέρει αρχικά ότι οι αστυνομικές και υγειονομικές ομάδες είχαν σπεύσει στο σημείο και ότι οι έρευνες για το περιστατικό βρίσκονταν σε εξέλιξη.

Τα κίνητρα πίσω από την επίθεση δεν έχουν γίνει γνωστά. Οι τουρκικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί, ενώ η αστυνομική και δικαστική διερεύνηση βρίσκεται σε εξέλιξη.