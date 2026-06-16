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Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Panay της Amazon - Στο επίκεντρο η επενδυτική δραστηριότητα της εταιρείας στην Ελλάδα
Ειδήσεις
15:09 - 16 Ιουν 2026

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Panay της Amazon - Στο επίκεντρο η επενδυτική δραστηριότητα της εταιρείας στην Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Senior Vice President της Amazon Web Services, Panos Panay, συζήτησαν σήμερα (16/6) στο Μέγαρο Μαξίμου σχετικά με την πορεία υλοποίησης της επένδυσης της εταιρείας για τη δημιουργία νέας Local Zone στην Αθήνα, καθώς επίσης και για τις ευρύτερες προοπτικές περαιτέρω επενδυτικής δραστηριότητας της Amazon στην Ελλάδα.      

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Panay ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό σχετικά με την πρόοδο του έργου, επισημαίνοντας ότι η νέα Local Zone στην Αθήνα αναμένεται να τεθεί σε γενική λειτουργία μέσα στον προσεχή Ιούλιο.

Σημειώνεται ότι η υποδομή αυτή θα δώσει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα να αποθηκεύουν και να επεξεργάζονται τα δεδομένα τους εντός της χώρας, να ανταποκρίνονται σε απαιτήσεις τοπικής φιλοξενίας δεδομένων και να αναπτύσσουν εφαρμογές με ιδιαίτερα χαμηλή καθυστέρηση απόκρισης.

Παράλληλα, η νέα εγκατάσταση θα προσφέρει πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών υπολογιστικής ισχύος, αποθήκευσης, δικτύωσης και τεχνητής νοημοσύνης, με υψηλά επίπεδα ασφάλειας, αξιοπιστίας και λειτουργικής σταθερότητας.

Σημαντικό μέρος της συζήτησης επικεντρώθηκε επίσης στην περαιτέρω ενίσχυση της ελληνικής γλώσσας μέσα στο οικοσύστημα προϊόντων και υπηρεσιών της Amazon. Ο κ. Panay ανέφερε ότι στο μέλλον οι χρήστες των πλατφορμών Kindle και Alexa θα μπορούν να χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα και το ελληνικό αλφάβητο με τρόπο πιο φυσικό και αντιπροσωπευτικό της καθημερινής χρήσης, χωρίς αυτοματοποιημένες προσαρμογές ή περιορισμούς.

Επιπλέον, έγινε συνολική επισκόπηση των υφιστάμενων επενδύσεων της Amazon στην Ελλάδα, ενώ εξετάστηκαν και νέες πιθανές επενδυτικές πρωτοβουλίες σε τομείς στρατηγικής σημασίας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε σε υποδομές που σχετίζονται με την υπηρεσία δορυφορικού διαδικτύου Amazon Leo, σε επενδύσεις στον τομέα της πράσινης ενέργειας, καθώς και στην ανάπτυξη ερευνητικών κέντρων και μονάδων αιχμής στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας.

Από την πλευρά του, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε το υψηλό επίπεδο κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας και των ελληνικών πανεπιστημίων, σημειώνοντας ότι αποτελούν βασικό πλεονέκτημα για την ανάπτυξη ενός ισχυρού οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων, αλλά και για την προσέλκυση ερευνητικών και τεχνολογικών επενδύσεων σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

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