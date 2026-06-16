Η Ευρωβουλή ενέκρινε την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–ΗΠΑ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την Τρίτη (16/6) τη νομοθεσία που απαιτείται για την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών, ξεπερνώντας ένα από τα τελευταία εμπόδια σε μια διαδικασία που είχε επανειλημμένα προκαλέσει δυσαρέσκεια στην κυβέρνηση Τραμπ.

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν, με 440 ψήφους υπέρ, 151 κατά και 50 αποχές, τις απαραίτητες τροποποιήσεις που προβλέπουν την κατάργηση δασμών σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα και σε ορισμένα αγροτικά αγαθά, υλοποιώντας έτσι τις δεσμεύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας που επιτεύχθηκε τον περασμένο Ιούλιο στο θέρετρο γκολφ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Τέρνμπερι της Σκωτίας.

Από την πλευρά της, η Ουάσιγκτον είχε συμφωνήσει να περιορίσει τους δασμούς στα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα που εξάγονται στις ΗΠΑ στο 15% και να μειώσει τις επιβαρύνσεις στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα. Οι σχετικές αλλαγές τέθηκαν σε ισχύ το περασμένο φθινόπωρο.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαιρέτισε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, γράφοντας σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Μια συμφωνία είναι συμφωνία και η ΕΕ τηρεί τις δεσμεύσεις της».

Η ενσωμάτωση της συμφωνίας στο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο καθυστέρησε περισσότερο από το αναμενόμενο, καθώς ο επικεφαλής ευρωβουλευτής για θέματα εμπορίου, Μπέρντ Λάνγκε, ζήτησε πρόσθετες δικλίδες ασφαλείας μετά τις απειλές του Τραμπ τον Ιανουάριο για προσάρτηση της Γροιλανδίας, αλλά και τις μεταγενέστερες προειδοποιήσεις περί εμπορικού εμπάργκο κατά της Ισπανίας, εξαιτίας της αντίθεσής της στα αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν.

Στο πλαίσιο ενός δύσκολου συμβιβασμού που επιτεύχθηκε τον περασμένο μήνα, συμφωνήθηκε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορεί να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την αναστολή της συμφωνίας, εφόσον η Ουάσιγκτον δεν μειώσει τους δασμούς στον χάλυβα και το αλουμίνιο έως το τέλος του 2026. Παράλληλα, οι παραχωρήσεις της ΕΕ σε επίπεδο δασμών θα λήξουν στο τέλος του 2029, δηλαδή μετά την αποχώρηση του Τραμπ από την προεδρία.

Η καθυστέρηση είχε δοκιμάσει την υπομονή της Ουάσιγκτον, σε σημείο που ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε στις αρχές Μαΐου με νέα αύξηση των δασμών, εάν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν ολοκλήρωναν τη διαδικασία έως τις 4 Ιουλίου.

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών, αναμένεται πλέον να εγκρίνει τυπικά τα σχετικά κείμενα στις 26 Ιουνίου, πριν από τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και την έναρξη ισχύος τους.