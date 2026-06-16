Σε καλοκαιρινό μοτίβο επανέρχεται ο καιρός χωρίς ακραία θερμικά φαινόμενα

Σε καλοκαιρινό μοτίβο αναμένεται να επανέλθει σταδιακά ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να παρουσιάζει ανοδική τάση τις επόμενες ημέρες.

Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, το προγνωστικό σενάριο για τις επόμενες δύο εβδομάδες δείχνει μια ήπια θερμότερη απόκλιση στα κεντρικά και δυτικά Βαλκάνια, χωρίς ωστόσο να διαφαίνεται σαφές σήμα για εκδήλωση γενικευμένου ή παρατεταμένου καύσωνα στην Ελλάδα.

Στη χώρα μας, σύμφωνα με την ίδια εκτίμηση, οι θερμοκρασίες αναμένεται να κυμανθούν σε επίπεδα κοντά ή ελαφρώς υψηλότερα από τα φυσιολογικά για την εποχή, με κατά διαστήματα πιο υψηλές τιμές στα ηπειρωτικά τμήματα.

Συνολικά, η εικόνα που διαμορφώνεται παραπέμπει σε ένα ζεστό καλοκαιρινό σκηνικό, χωρίς όμως ακραία θερμικά φαινόμενα, ενώ κατά περιόδους δεν αποκλείονται τοπικές απογευματινές μπόρες ή καταιγίδες.

Ακολουθεί αναλυτικά η σχετική ανάρτηση του κ. Κολυδά

«Η Αθήνα μπαίνει σε τροχιά σταδιακής ανόδου της θερμοκρασίας. Μετά από μια μικρή ανάπαυλα στα μέσα της περιόδου, ο υδράργυρος ανεβαίνει εκ νέου και προσεγγίζει τους 34°C γύρω στις 23 Ιουνίου. Το ενδεχόμενο βροχής περιορίζεται κυρίως στις 17 και 18 Ιουνίου, χωρίς να διαφαίνονται κόνα είναι καθαρά καλοκαιρινή, με θερμότερες ημέρες προς το τέλος του δεκαημέρου.

Στο Ηράκλειο η θερμοκρασία κορυφώνεται νωρίς, κοντά στους 31°C στις 16 Ιουνίου, και στη συνέχεια υποχωρεί σε πιο ήπια επίπεδα. Η θαλάσσια επίδραση συγκρατεί τις μεγάλες διακυμάνσεις, ενώ η πιθανότητα βροχής παραμένει μικρή και εντοπίζεται κυρίως στο διάστημα 19–21 Ιουνίου. Συνολικά, προβλέπεται ήπιος καιρός χωρίς ακραία ζέστη.

Η Καβάλα διατηρεί τον πιο ήπιο θερμοκρασιακό χαρακτήρα. Η μέγιστη θερμοκρασία ανεβαίνει σταδιακά και φτάνει περίπου τους 28°C στις 22 Ιουνίου. Η πιο αξιόλογη μεταβολή αφορά τη βροχή, με αυξημένες πιθανότητες κυρίως στις 17 Ιουνίου και πιο ασθενές σήμα τις επόμενες ημέρες. Στη συνέχεια ο καιρός βελτιώνεται και η θερμοκρασία ενισχύεται.

Η Λάρισα παραμένει η θερμότερη από τις έξι πόλεις. Μετά από πρόσκαιρη πτώση, οι μέγιστες ανεβαίνουν ξανά και φτάνουν περίπου τους 34°C στις 23 Ιουνίου. Η σημαντικότερη πιθανότητα βροχής εμφανίζεται στις 17 Ιουνίου, αλλά στη συνέχεια η αστάθεια περιορίζεται. Η τάση δείχνει επιστροφή σε ζεστό και ξηρό καιρό.

Η Πάτρα εμφανίζει την πιο σταθερή ανοδική πορεία. Από σχετικά ήπιες θερμοκρασίες στην αρχή, ο υδράργυρος ανεβαίνει σταδιακά και πλησιάζει τους 34°C στις 22 Ιουνίου. Η πιθανότητα βροχής είναι μικρή και αφορά κυρίως τις 17 και 18 Ιουνίου. Το δεύτερο μισό της περιόδου αναμένεται θερμότερο και περισσότερο καλοκαιρινό.

Η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει πιο έντονες διακυμάνσεις. Μετά την αρχική άνοδο ακολουθεί μια προσωρινή υποχώρηση, πριν η θερμοκρασία επιστρέψει κοντά στους 33°C στις 23 Ιουνίου. Η μεγαλύτερη πιθανότητα βροχής εντοπίζεται στις 17 Ιουνίου, ενώ ένα ασθενέστερο σήμα παραμένει έως περίπου τις 20 Ιουνίου. Προς το τέλος της περιόδου επικρατεί ξανά άνοδος της θερμοκρασίας».

?Η Αθήνα μπαίνει σε τροχιά σταδιακής ανόδου της θερμοκρασίας. Μετά από μια μικρή ανάπαυλα στα μέσα της περιόδου, ο υδράργυρος ανεβαίνει εκ νέου και προσεγγίζει τους 34°C γύρω στις 23 Ιουνίου. Το ενδεχόμενο βροχής περιορίζεται κυρίως στις 17 και 18 Ιουνίου, χωρίς να διαφαίνονται… pic.twitter.com/t7ofUEO9Az — Theodoros Kolydas (@KolydasT) June 14, 2026