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Έρευνα Παρέμβασης Νέων 2026: Ακρίβεια, στέγαση και burnout «λυγίζουν» τη νέα γενιά
Ειδήσεις
18:20 - 16 Ιουν 2026

Έρευνα Παρέμβασης Νέων 2026: Ακρίβεια, στέγαση και burnout «λυγίζουν» τη νέα γενιά

Reporter.gr Newsroom
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Έντονο προβληματισμό καταγράφουν τα ευρήματα πανελλαδικής έρευνας της «Παρέμβασης Νέων 2026», τα οποία αποτυπώνουν ένα αυξημένο αίσθημα ανασφάλειας και αβεβαιότητας μεταξύ των νέων στην Ελλάδα. Η εικόνα που προκύπτει δείχνει μια γενιά που αντιμετωπίζει περιορισμένες δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης, αλλά και σημαντική ψυχολογική επιβάρυνση, με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται ένα ιδιαίτερα επιφυλακτικό βλέμμα απέναντι στο παρόν και το μέλλον της χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η πλειονότητα των νέων θεωρεί ότι η πρόσβαση σε ευκαιρίες δεν είναι ισότιμη. Ενδεικτικά, το 34% των ερωτηθέντων απαντά ότι οι ευκαιρίες παρέχονται κυρίως «σε όσους έχουν γνωριμίες», ενώ μόλις το 9% εκτιμά ότι υπάρχουν πραγματικές ευκαιρίες για όλους. Παράλληλα, το 21% συνδέει την πρόσβαση σε ευκαιρίες με την οικονομική στήριξη, ενώ ένα 6% την αποδίδει στο επαγγελματικό υπόβαθρο.

Ελλάδα ως χώρα προοπτικής: Πάνω από 60% δεν τη βλέπει ως ασφαλές περιβάλλον

Ιδιαίτερα ισχυρό είναι το εύρημα που αφορά τη συνολική προοπτική της χώρας. Πάνω από το 60% των νέων δεν θεωρεί την Ελλάδα ασφαλές περιβάλλον προοπτικής για το μέλλον του, ενώ μόλις ένα μικρό ποσοστό δηλώνει ότι μπορεί να χτίσει τη ζωή του χωρίς σημαντικά εμπόδια.

Αναλυτικά, το 36% θεωρεί ότι η προοπτική υπάρχει «μόνο αν υπάρχει οικονομική στήριξη», το 28% απαντά «όχι, σε καμία περίπτωση», το 14% δηλώνει «ναι», το 12% «ναι αλλά απαιτείται εργασία ή μετανάστευση», ενώ το 10% αναφέρει ότι υπάρχουν προοπτικές «μόνο για όσους έχουν στήριξη».

Ακρίβεια, στέγαση και μισθοί τα μεγαλύτερα εμπόδια

Ως σημαντικότερο εμπόδιο για τη ζωή των νέων αναδεικνύονται η ακρίβεια, η στέγαση και οι χαμηλοί μισθοί. Το 30% των ερωτηθέντων αναφέρει την ακρίβεια, το 25% το στεγαστικό ζήτημα, το 22% τους χαμηλούς μισθούς, το 9% την ψυχική πίεση, το 8% την έλλειψη προοπτικής και το 6% την πολιτική αναξιοπιστία.

Έλλειμμα εμπιστοσύνης στους θεσμούς

Σημαντικό εύρημα αποτελεί και το χαμηλό επίπεδο εμπιστοσύνης στους θεσμούς. Το 21% δηλώνει εμπιστοσύνη στο σχολείο και το πανεπιστήμιο, το 18% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ τα υπόλοιπα ποσοστά κινούνται χαμηλά για δικαιοσύνη, ΜΜΕ και στρατό. Ενδεικτικά, 1 στους 3 νέους δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται κανέναν θεσμό.

Μειωμένες ευκαιρίες σε σχέση με την προηγούμενη γενιά

Στην ερώτηση σύγκρισης με τους γονείς τους, το 46% των νέων θεωρεί ότι έχει λιγότερες ευκαιρίες, ενώ το 16% απαντά ότι έχει περισσότερες. Ένα σημαντικό μέρος (10%) δεν τοποθετείται ξεκάθαρα.

Ψυχική υγεία: υψηλά επίπεδα burnout

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία για την ψυχική κόπωση. Το 41% δηλώνει ότι νιώθει «πολύ συχνά» συναισθηματικά εξαντλημένο, το 33% «αρκετά συχνά», το 17% «μερικές φορές», ενώ μόλις το 6% απαντά «σπάνια» και το 3% «καθόλου».

Συνολικά, πάνω από 7 στους 10 νέους δηλώνουν ότι βιώνουν συχνά συναισθηματική εξάντληση λόγω της καθημερινότητας.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/06/2026 - 18:23
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