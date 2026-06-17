Η Ελλάδα εξετάζει συμμετοχή σε επιχείρηση αποναρκοθέτησης στα Στενά του Ορμούζ

Έτοιμη να συνεισφέρει σε ενδεχόμενη διεθνή επιχείρηση αποναρκοθέτησης στα Στενά του Ορμούζ εμφανίζεται η Ελλάδα, καθώς εντείνονται οι διεργασίες για την αποκατάσταση της ασφάλειας στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, όπου έχουν εντοπιστεί νάρκες που τοποθετήθηκαν κατά τη διάρκεια των πρόσφατων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει η εφημερίδα Καθημερινή, η ελληνική συμμετοχή αναμένεται να περιλαμβάνει μία φρεγάτα τύπου ΜΕΚΟ, η οποία ήδη επιχειρεί στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αποστολής Επιχείρηση Ασπίδες, καθώς και ένα πλοίο γενικής υποστήριξης. Ως πιθανότερη επιλογή για τον συγκεκριμένο ρόλο φέρεται το ΠΓΥ Προμηθεύς.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι στη φρεγάτα θα επιβιβαστούν εξειδικευμένες ομάδες ναρκαλιευτών, οι οποίες θα αναλάβουν να συνδράμουν στις επιχειρήσεις εντοπισμού και εξουδετέρωσης ναρκών, συμβάλλοντας στην ασφαλή επαναλειτουργία της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Το προηγούμενο διάστημα είχε τεθεί στο τραπέζι το ενδεχόμενο διεύρυνσης της εντολής της επιχείρησης «Ασπίδες» ώστε να καλύπτει και τα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αρκετά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκή Ένωση και του ΝΑΤΟ φαίνεται να προκρίνουν ένα διαφορετικό μοντέλο συνεργασίας, παρόμοιο με τη λεγόμενη «συμμαχία των προθύμων» που έχει εφαρμοστεί σε άλλες διεθνείς πρωτοβουλίες, όπως στην περίπτωση της Ουκρανίας.

Σημειώνεται ότι αυτή την περίοδο στην Ερυθρά Θάλασσα επιχειρεί η φρεγάτα Ψαρά, ενώ η Ελλάδα έχει αναλάβει και την εν πλω διοίκηση της επιχείρησης «Ασπίδες», διατηρώντας ενεργό ρόλο στις διεθνείς προσπάθειες προστασίας της ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή.