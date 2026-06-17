Ανατροπή φορτηγού στην Αττική Οδό - Η πυροσβεστική απεγκλώβισε τον οδηγό

Ανατροπή φορτηγού που μετέφερε μπάζα σημειώθηκε λίγο πριν τις 17:00 το απόγευμα στην Αττική Οδό.

Ειδικότερα, το ατύχημα καταγράφηκε στο ύψος του κόμβου Παιανίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα, με αποτέλεσμα ο οδηγός να εγκλωβιστεί στο όχημα, ενώ μπάζα και λάδια διασκορπίστηκαν στο οδόστρωμα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του οδηγού, ο οποίος υπέστη ελαφρά τραύματα. Παράλληλα, η Τροχαία ρύθμιζε την κυκλοφορία, διακόπτοντάς την κατά διαστήματα για λόγους ασφάλειας.

Να σημειωθεί ότι η κυκλοφορία στην περιοχή παραμένει αυξημένη, καθώς τα οχήματα διέρχονται με χαμηλές ταχύτητες και κατά διαστήματα με σημαντικές καθυστερήσεις.