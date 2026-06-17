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Ευρωαγορές: Ήπιες μεταβολές εν αναμονή της απόφασης της Fed για τη νομισματική πολιτική
Χρηματιστήρια
19:44 - 17 Ιουν 2026

Ευρωαγορές: Ήπιες μεταβολές εν αναμονή της απόφασης της Fed για τη νομισματική πολιτική 

Reporter.gr Newsroom
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Ήπιες μεταβολές κατέγραψαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στη συνεδρίαση της Τετάρτης (17/6), καθώς οι επενδυτές εμφανίστηκαν πιο επιφυλακτικοί, με το ισχυρό τετραήμερο ανοδικό ράλι να ανακόπτεται από την αβεβαιότητα ενόψει της επικείμενης απόφασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed). Παρ’ όλα αυτά, ο δείκτης Stoxx 600 κατάφερε να επεκτείνει τα πρόσφατα υψηλά του, σημειώνοντας το τρίτο διαδοχικό ιστορικό ρεκόρ.      

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,52% στις 639,31 μονάδες, με την πλειονότητα των επιμέρους κλάδων να κινείται σε θετικό έδαφος.

Πιο αναλυτικά, ο γερμανικός DAX έκλεισε με οριακή άνοδο 0,08% στις 24,931.55 μονάδες, ενώ αντίστοιχη άνοδο 0,14% σημείωσε και ο FTSE στη Βρετανία ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 10,508.61 μονάδες. Στον αντίποδα, ο γαλλικός CAC υποχώρησε ελαφρώς κατά 0,20% στις 8,430.79 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ισπανικός IBEX κατέγραψε κέρδη 1,31% στις 19,415.10 μονάδες, ενώ ο ΜΙΒ του Μιλάνου σημείωσε αύξηση 0,31% στις 52,595.23 μονάδες.

Οι διεθνείς αγορές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στην ολοκλήρωση της πρώτης συνεδρίασης της Fed υπό τον Κέβιν Γουόρς, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι προθέσεις του για τη μελλοντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής, αλλά και για ζητήματα όπως η φημολογούμενη κατάργηση του dot plot.

Ως προς τα επιτόκια, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα παραμείνουν αμετάβλητα, με τη Fed να αξιολογεί τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις πιθανές επιπτώσεις τους στην οικονομία και τον πληθωρισμό. Παρ’ όλα αυτά, οι αγορές χρήματος εξακολουθούν να προεξοφλούν πιθανή αύξηση επιτοκίων πριν το τέλος του έτους.

Υπενθυμίζεται ότι και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει προχωρήσει σε αυξήσεις επιτοκίων, εκφράζοντας ανησυχία για τις πληθωριστικές πιέσεις που ενισχύονται λόγω της ενεργειακής κρίσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη αυξήθηκε στο 3,2% το Μάιο σε ετήσια βάση, από 3% τον προηγούμενο μήνα, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαμορφώθηκε στο 3,3% από 3,2%.

Σε μέτωπο των μετοχών τώρα, στον τεχνολογικό κλάδο η ASML κατέγραψε άνοδο, οδηγώντας τα κέρδη των εταιρειών ημιαγωγών, εν μέσω θετικού κλίματος γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Κέρδη σημείωσε και η Schneider Electric, ενισχυμένη από το ενδιαφέρον που προκάλεσε η νέα στρατηγική συνεργασία της με τη Foxconn για την ανάπτυξη προηγμένων υποδομών σε data centers τεχνητής νοημοσύνης.

Αντίθετα, η BMW βρέθηκε στο επίκεντρο των πιέσεων, καταγράφοντας πτώση άνω του 6%, καθώς η αιφνιδιαστική υποβάθμιση των ετήσιων προβλέψεών της, λόγω της αδυναμίας της κινεζικής αγοράς, επηρέασε αρνητικά και τον ευρύτερο κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Υπό πίεση βρέθηκαν επίσης ενεργειακές εταιρείες όπως η Shell και η BP, καθώς οι προσδοκίες για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή οδηγούν σε πτώση των διεθνών τιμών πετρελαίου.

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