Αττική Οδός: Ένοχα τρία στελέχη της «Αττικές Διαδρομές» για τον εγκλωβισμό των οδηγών το 2022

Ένοχα κρίθηκαν από το δικαστήριο τρία στελέχη της εταιρείας «Αττικές Διαδρομές» για τον εγκλωβισμό χιλιάδων πολιτών στην Αττική Οδό τον Ιανουάριο του 2022, κατά τη διάρκεια της έντονης κακοκαιρίας.

Στους καταδικασθέντες επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης δέκα μηνών με τριετή αναστολή για το αδίκημα της διατάραξης ασφάλειας συγκοινωνιών σε βαθμό πλημμελήματος. Το δικαστήριο τούς αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Ωστόσο δεν έκανε δεκτό το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας, κρίνοντας ότι η καταβολή αποζημίωσης ύψους 2.000 ευρώ σε κάθε εγκλωβισμένο οδηγό δεν έγινε με πρωτοβουλία της εταιρείας, αλλά κατόπιν υποχρέωσης που επιβλήθηκε από το αρμόδιο υπουργείο, όπως είχε επισημάνει και ο εισαγγελέας.

Αντίθετα, αθωώθηκαν οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ένα ακόμη στέλεχος της «Αττικές Διαδρομές» και δύο στελέχη της «Αττική Οδός».

Παράλληλα, το δικαστήριο αποδέχθηκε την εισαγγελική πρόταση να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί ενδεχόμενη τέλεση αξιόποινων πράξεων από τον τότε Διευθυντή Τροχαίας Αττικής και τον τότε αρμόδιο Διοικητή Τροχαίας.