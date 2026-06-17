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Τραμπ από G7: Την Πέμπτη ή την Παρασκευή η υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν
Ειδήσεις
20:10 - 17 Ιουν 2026

Τραμπ από G7: Την Πέμπτη ή την Παρασκευή η υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε νωρίτερα σήμερα (17/6) στο περιθώριο της συνόδου G7 που διεξάγεται στη Γαλλία ότι η συμφωνία με το Ιράν αναμένεται να υπογραφεί «σύντομα», πιθανότατα την Πέμπτη ή την Παρασκευή, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη εντατικές διπλωματικές διεργασίες με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαδικασία έχει εισέλθει στην τελική της φάση, αν και ο ακριβής χρόνος υπογραφής παραμένει ανοιχτός, με αρμόδιους αξιωματούχους να εξετάζουν διαφορετικά σενάρια για την οριστικοποίηση της συμφωνίας μέσα στις επόμενες ημέρες.

Νωρίτερα, πριν από τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου, το Axios -επικαλούμενο διπλωματικές πηγές- μετέδωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και οι διαμεσολαβητές εξετάζουν το ενδεχόμενο επίσπευσης της υπογραφής του μνημονίου κατανόησης ήδη από την Τετάρτη, πιθανόν μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας και όχι με φυσική παρουσία την Παρασκευή.

Όπως αναφέρεται, σε περίπτωση που προχωρήσει αυτό το σενάριο, η υπογραφή θα πραγματοποιηθεί ψηφιακά, ενώ ορισμένες προβλέψεις της συμφωνίας που αφορούν το Στενό του Ορμούζ θα μπορούσαν να τεθούν σε ισχύ νωρίτερα. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο η Ουάσινγκτον να δημοσιοποιήσει το κείμενο της συμφωνίας την ίδια ημέρα.

Επισημαίνεται ότι η επιτάχυνση του χρονοδιαγράμματος φέρεται να εξετάζεται τόσο για να επισπευσθεί το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ όσο και λόγω πολιτικών πιέσεων για τη δημοσιοποίηση του περιεχομένου της συμφωνίας. Ωστόσο, πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων σημείωσε ότι η ιρανική πλευρά είχε ζητήσει να μην δοθεί στη δημοσιότητα το κείμενο πριν από την επίσημη υπογραφή.

Παρά τις σχετικές συζητήσεις, έως το πρωί της Τετάρτης δεν είχε ληφθεί οριστική απόφαση για πιθανή αλλαγή του χρονοδιαγράμματος.

Παράλληλα, η προγραμματισμένη συνάντηση των αντιπροσωπειών ΗΠΑ και Ιράν -με επικεφαλής τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ- αναμένεται να πραγματοποιηθεί κανονικά την Παρασκευή στην Ελβετία. Αντικείμενό της θα είναι η μελλοντική έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

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