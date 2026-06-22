Αθανάσιος Μαρτίνος: «Θυρανοίξια» της ανακαινισμένης Χάλκης τον Οκτώβριο - Βραβείο «Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος» 2026

Το Βραβείο «Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος» 2026 απονεμήθηκε στον Εντιμολογιώτατο Άρχοντα Έξαρχο της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας και Ιδρυτή του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνου, Αθανάσιο Μαρτίνο, σε ειδική εκδήλωση, που έλαβε χώρα το απόγευμα του Σαββάτου 20/6 σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης στη Μαράσλειο Σχολή της Πόλης, παρουσία της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου. Μια, δε, από τις βασικές δωρέες του κ Μαρτίνου αφορούσε την οικονομική κάλυψη της ανακαίνισης της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης που πλέον το μόνο που αναμένει είναι την άρση του πολιτικού αδιεξόδου για το πλαίσιο επαναλειτουργίας της.

Σημειώνεται ότι το Βραβείο «Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος», το οποίο θεσπίστηκε από την PeopleCert με την ευγενή άδεια και την προσωπική ευλογία του Οικουμενικού Πατριάρχη, απονέμεται σε προσωπικότητες που υπηρέτησαν διαχρονικά και ανιδιοτελώς τη Ρωμιοσύνη της Πόλης και συνέβαλαν ουσιαστικά στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, της Παιδείας, και των θεσμών της Ομογένειας.

Με βάση όσα αναφέρθηκαν, η βράβευση του Αθανασίου Μαρτίνου αποτελεί αναγνώριση μιας προσφοράς που έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στη ζωή της Ομογένειας. Μέσα από τη διαχρονική στήριξή του σε εκπαιδευτικά, εκκλησιαστικά και κοινοτικά ιδρύματα, συνέβαλε καθοριστικά στη διατήρηση, αναβάθμιση και αναζωογόνηση ιστορικών θεσμών της Ρωμιοσύνης.

Από τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης και την Αστική Σχολή του Γαλατά έως το Ίδρυμα του Ιερού Ναού Παναγίας Πρωτοπόδων Ταταούλων και τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Τενέδου, το έργο του δεν περιορίστηκε στην αποκατάσταση κτιρίων και υποδομών. Υπήρξε μια ουσιαστική επένδυση στη διατήρηση της ιστορικής συνέχειας, της πνευματικής κληρονομιάς και της συλλογικής μνήμης της Ρωμιοσύνης. Μάλιστα τονίστηκε, κατά την εκδήλωση, ότι η προσφορά του υπήρξε καθοριστική για την αναβίωση θεσμών που αποτελούν ζωντανά σύμβολα της παρουσίας του Ελληνισμού στην Πόλη και αναπόσπαστο μέρος της συλλογικής μνήμης της Ρωμιοσύνης.

«Η Ρωμιοσύνη οφείλει βαθείαν ευγνωμοσύνην»

Κατά την ομιλία του, η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος αναφέρθηκε με ιδιαίτερη συγκίνηση στην πολυετή προσφορά του τιμωμένου, υπογραμμίζοντας ότι η συμβολή του υπήρξε καθοριστική για την αναβίωση και ενίσχυση θεσμών που συνδέονται άρρηκτα με την ιστορία, την παιδεία και την πνευματική ζωή της Ομογένειας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, σημειώνοντας ότι, σχεδόν 130 χρόνια μετά την ανέγερση του εμβληματικού συγκροτήματός της, η Σχολή παραδίδεται σύντομα πλήρως ανακαινισμένη χάρη στη γενναιόδωρη δωρεά του ζεύγους Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνου.

Αναφερόμενος στο πρόσωπο του κ. Μαρτίνου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης τόνισε ότι «δεν προσφέρει απλώς υλικά αγαθά, αλλά προσφέρει τον ίδιο του τον εαυτό», επισημαίνοντας ότι η προσφορά του αποτελεί ζωντανή έκφραση αλληλεγγύης, πίστης και έμπρακτης αγάπης προς τη Ρωμιοσύνη.

«Η Μεγάλη Εκκλησία και η Ρωμιοσύνη της Πόλεως οφείλουν βαθείαν ευγνωμοσύνην» προς τον Αθανάσιο Μαρτίνο για την πολύτιμη προσφορά του, η οποία αποτελεί παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

Ένας σύγχρονος εθνικός ευεργέτης

«Κάθε επένδυση στην Παιδεία αποτελεί επένδυση στο μέλλον της Ρωμιοσύνης», τόνισε από την πλευρά του ο Ιδρυτής και Πρόεδρος του Ομίλου PeopleCert, Βύρων Νικολαΐδης, αναδεικνύοντας την Παιδεία ως τον κοινό άξονα που συνδέει το έργο του Αθανασίου Μαρτίνου με το μέλλον της Ομογένειας.

Όπως ανέφερε, η ιστορία της Ρωμιοσύνης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Παιδεία. Τα σχολεία υπήρξαν διαχρονικά κάτι περισσότερο από χώροι μάθησης· υπήρξαν θεματοφύλακες της γλώσσας, της ταυτότητας, της ιστορικής μνήμης και της συνέχειας της Ομογένειας. Ο Αθανάσιος Μαρτίνος υπηρέτησε αυτό το όραμα με τρόπο έμπρακτο και διαχρονικό. Μέσα από την αναστήλωση και αναβάθμιση εμβληματικών εκπαιδευτικών και εκκλησιαστικών ιδρυμάτων της Ομογένειας, με κορυφαίο παράδειγμα τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, συνέβαλε καθοριστικά στη διατήρηση ζωντανών των ιστορικών πυλώνων που στήριξαν επί γενεές τον Ελληνισμό της Πόλης.

Ο κ. Νικολαΐδης χαρακτήρισε τον Αθανάσιο Μαρτίνο ως έναν σύγχρονο εθνικό ευεργέτη, έναν άνθρωπο που συνεχίζει στην εποχή μας την παράδοση των μεγάλων ευεργετών του Γένους, όπως ο Ζάππας και ο Ζωγράφος. Όπως σημείωσε, η αξία της προσφοράς του δεν βρίσκεται μόνο στα έργα που αποκαταστάθηκαν, αλλά κυρίως στο γεγονός ότι κράτησε ζωντανούς θεσμούς που εξακολουθούν να εμπνέουν, να μορφώνουν και να υπηρετούν τη Ρωμιοσύνη.

Με το ίδιο πνεύμα, συνέχισε ο κ. Νικολαΐδης, η ενίσχυση της εκπαίδευσης των παιδιών της Ομογένειας αποτελεί φυσική συνέχεια αυτής της αποστολής. Η διατήρηση των ιστορικών σχολείων και η στήριξη των μαθητών που φοιτούν σε αυτά δεν αποτελούν διαφορετικές επιδιώξεις, αλλά μέρη του ίδιου οράματος για μια Ρωμιοσύνη με αυτοπεποίθηση, προοπτική και ενεργό παρουσία στο μέλλον.

Παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές

Ο Αθανάσιος Μαρτίνος, παραλαμβάνοντας το Βραβείο, εξέφρασε τη βαθιά ευγνωμοσύνη του για την τιμητική αυτή διάκριση, υπογραμμίζοντας ότι η στήριξη της Παιδείας και των θεσμών της Ρωμιοσύνης αποτελεί ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές.

Αναφερόμενος στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, τόνισε ότι «είναι πολύ σημαντική για το Πατριαρχείο μας, για να έχουμε δυνατές ρίζες όχι μόνο τώρα, αλλά και στο μέλλον», ενώ σημείωσε ότι ο ίδιος και η σύζυγός του Μαρίνα επιδιώκουν «να βάλουμε ένα μικρό λιθαράκι, ώστε ο θεσμός αυτός να είναι εδώ για πολλές ακόμη γενιές». Όπως τόνισε ο κ. Μαρτίνος, τα σχολεία και οι θεσμοί της Ομογένειας δεν είναι απλώς χώροι εκπαίδευσης και δράσης, αλλά φορείς ιστορίας, ταυτότητας και ελπίδας για το μέλλον της Ρωμιοσύνης.

Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η προβολή ειδικού αφιερωματικού βίντεο για τον Αθανάσιο Μαρτίνο. Μέσα από εικόνες των έργων που στήριξε στην Πόλη και μαρτυρίες μαθητών, αναδείχθηκε η βαθιά επίδραση της προσφοράς του στη ζωή της Ομογένειας. Το βίντεο κορυφώθηκε με τα παιδιά να απευθύνουν ένα θερμό «Ευχαριστούμε κύριε Μαρτίνο», ευχαριστώντας τον «για τα σχολεία μας», «για τη Χάλκη» και «για το μέλλον μας», αποτυπώνοντας με τον πιο αυθεντικό τρόπο το αποτύπωμα που άφησε το έργο του στις νεότερες γενιές.

Η βράβευση του Αθανασίου Μαρτίνου πραγματοποιήθηκε παράλληλα με την τελετή αποφοίτησης των μαθητών του προγράμματος «Ενίσχυση της Εκπαίδευσης στην Πόλη – Διδασκαλία Αγγλικής Γλώσσας 2025–2026» που υλοποιεί η PeopleCert. Στο πλαίσιο του προγράμματος, περισσότεροι από 130 μαθητές από τα ομογενειακά σχολεία της Πόλης και της Ίμβρου συμμετείχαν στο πρόγραμμα, παρακολουθώντας περισσότερες από 600 ώρες διδασκαλίας Αγγλικής Γλώσσας. Η κοινή παρουσία του τιμώμενου και των νέων αποφοίτων στην ίδια εκδήλωση ανέδειξε με τον πιο ουσιαστικό τρόπο το κεντρικό μήνυμα της βραδιάς: ότι η Παιδεία υπήρξε και παραμένει η ισχυρότερη δύναμη της Ρωμιοσύνης και η σημαντικότερη επένδυση στο μέλλον της.